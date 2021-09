Rsa e over 80, terza dose a 90.000 bresciani

Necessario ampliare la copertura: via libera al richiamo per 83mila over 80 e 7mila ospiti delle Rsa

In 24 ore 35 nuovi casi positivi con la fascia di età più colpita che rimane quella tra i 25 e i 49 anni (14) seguita dagli under 18 (12). Sei nuovi ricoveri nel Bresciano (5 agli Spedali Civili e uno sul Garda) con 67 pazienti ricoverati in totale e sette in terapia intensiva. I numeri della pandemia rimangono costanti anche nel fine settimana anche se per la prima volta negli ultimi mesi l'incidenza è tornata sotto la soglia dei 30 (28,5) con una media di positivi di 51 in sette giorni e 33 in 14 giorni.

Sono invece 304 i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia, nelle ultime 24 ore (478), a fronte di 54.810 tamponi effettuati, su un totale di 14.826.572 da inizio emergenza. È quanto si legge nel bollettino di oggi del ministero della Salute e della Protezione Civile. Dalla rilevazione emergono anche 10 decessi (sabato 8) che portano il numero delle vittime complessive in regione a 34.022. (...)

