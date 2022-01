Saldi invernali, da mercoledì 5 gennaio caccia all'affare in 10.000 negozi bresciani

E’ iniziato il conto alla rovescia per i saldi invernali, tra le aspettative dei commercianti e la caccia all’affare per i consumatori. Dopo Sicilia e Basilicata che hanno fatto da apripista alla stagione dello shopping ribassato, oggi tocca alla Valle d’Aosta mentre da mercoledì 5 gennaio si estenderà a tutte le altre regioni, Lombardia compresa. A Brescia, seconda provincia lombarda per numero di attività del settore retail non alimentare, saranno 10.000 i negozi che esporranno i cartelli con le percentuali di ribasso, di cui circa duemila nel solo capoluogo. La spesa media calcolata da Confcommercio è di 119 euro a persona. “Sicuramente ci aspettiamo un miglioramento significativo rispetto ai saldi invernali 2021, fortemente penalizzati dalle chiusure forzate che ci auguriamo non si ripetano quest’anno”, ha detto il presidente di Confcommercio Brescia, Carlo Massoletti, ricordando che a gennaio ed a febbraio di un anno fa i negozi di commercio al dettaglio in Lombardia dovettero scontare dodici giorni di chiusura per la “zona rossa”, rendendo il lavoro intermittente e ancora più complicato. “I recenti consumi di Natale - ha aggiunto il presidente - hanno mostrato come ci sia stato un miglioramento rispetto ad un anno fa, ma anche che è rimasto del terreno da recuperare rispetto al pre-Covid. Il settore dell’abbigliamento ha mostrato una buona vivacità nell’ultimo periodo (circa un regalo su due fatto a dicembre era riconducibile ad abbigliamento, calzature e accessori), speriamo che i consumatori sfruttino la possibilità di acquistare nei propri negozi di fiducia, dei veri e propri presidi di socialità in cui si stringono e coltivano relazioni”.