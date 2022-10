Salvini incontra Moratti: prima prova di dialogo per evitare la rottura

Prove tecniche di accordo tra Matteo Salvini e Letizia Moratti. Nei giorni scorsi gli uomini più vicini al leader leghista gli avevano suggerito di avere un contatto diretto con il vice presidente Lombardo ed evitare l’intromissione di terzi nel dibattito, oramai consumato, sulla candidatura per Lombardia 2023. Così Salvini ha ascoltato il consiglio e, durante la seduta a palazzo Madama per la fiducia al governo Meloni, dopo aver ascoltato l’intervento di Mariastella Gelmini in Senato si è trasferito nei suoi uffici di Porta Pia dove ha accolto a sorpresa proprio Letizia Moratti. Secondo fonti vicine al ministero l’incontro sarebbe servito per formulare una nuova proposta, sulla quale rimane il massimo riserbo, che la vicepresidente di Regione Lombardia, questa volta starebbe seriamente valutando. Un ultimo tentativo di Matteo Salvini per ricucire lo strappo creatosi al Pirellone tra Moratti, disponibile a correre alle regionali del 2023, e il governatore Attilio Fontana.

Nessuna conferma ufficiale, ma stando a quanto si apprende, durante l'incontro al ministero delle Infrastrutture Moratti avrebbe ribadito a Salvini la sua disponibilità, già palesata negli ultimi mesi, a candidarsi alle regionali. E Salvini le avrebbe a sua volta ribadito che non sarà lei la candidata del centrodestra in Lombardia. Da qui l'ipotesi di un nuovo ruolo prestigioso, uno scenario, come fanno notare in ambienti di centrodestra, che spiegherebbe anche il silenzio sull'incontro che è seguito al comunicato congiunto, diffuso subito dopo da entrambi gli uffici stampa. Un colloquio definito «molto cordiale» con tanto di foto che ritrae Salvini e Moratti vicini e sorridenti. Sul presunto ruolo che potrebbe essere stato offerto a Moratti rimane il buio istituzionale imposto per evitare rumors che si rincorrono, come successo sulla potenziale nomina dell'ex sindaco di Milano ad amministratore delegato della Fondazione Milano-Cortina 2026. Ufficialmente al centro del colloquio ci sarebbe stato il punto della situazione con particolare riferimento a fondi Pnrr, investimenti e strutture sanitarie. «In Lombardia conto che il candidato alle prossime elezioni regionali sia ancora Attilio Fontana: squadra che vince non si cambia», ha ribadito Salvini. Come dire che chiusa la partita nazionale si deve in fretta chiudere quella della candidatura per le Regionali del 2023. Del resto anche Attilio Fontana aveva appunto chiesto un chiarimento definitivo subito dopo l'insediamento di Giorgia Meloni.

La ricandidatura è da tempo sottoposta al fuoco amico della sua vicepresidente Letizia Moratti. «Moratti è una risorsa per il Paese non solo per la Lombardia», ha detto Salvini confermando il faccia a faccia atteso da tempo, per capire quali margini di trattativa ci sono con lei, il cui nome era girato prima tra quelli dei possibili ministri e poi, con ampie smentite anche dal nuovo governo e da un irritato sindaco di Milano Beppe Sala, come nomina già fatta alla guida delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. L'incontro, con Salvini che è riuscito a «scappare» da Palazzo Madama durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia, è avvenuto in sede istituzionale. I due si sono affrettati a chiarire che si è fatto solo il punto della situazione con particolare riferimento a fondi Pnrr, investimenti e strutture sanitarie. Nessun riferimento dalla Lega ufficialmente alla questione politica anche se il colloquio avvenuto a pochi giorni dalla notizia di una possibile nomina di Moratti per le Olimpiadi è sospetto. Nessuna indiscrezione dagli staff dei due politici ma è più che probabile che ieri sia stato fatto un passo avanti verso la ricandidatura di Fontana con Letizia Moratti che potrebbe diventare il nuovo commissario per la realizzazione dei progetti da finanziare con il Pnrr. •.