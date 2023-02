San Faustino, ritorno boom: festa grande per 250.000

Una giornata pressochè perfetta. L’edizione 2023 della fiera di San Faustino si chiude con un bilancio positivo su tutti i fronti. L’affluenza ha toccato le 250 mila persone, l’organizzazione non ha mostrato sbavature e gli ambulanti sono tornati a sorridere dopo due anni di pandemia e di affari magri. Metro e bus hanno retto bene all’impatto con la marea di viaggiatori. Alle 18 avevano trasportato 110 mila persone verso le bancarelle e altre migliaia ne avrebbero portare fino a notte, quando anche il Festival avrebbe spento le sue luci. «La macchina della fiera è molto complessa, ma ha funzionato bene», riassume il sindaco Emilio Del Bono. A mettere insieme i trasportati dal Tpl, quanti sono arrivati in auto e a piedi, quelli arrivati per il Festival, «non meno di 250 mila persone si sono riversate in centro – dice – e nonostante il grande afflusso tutto si è svolto in modo ordinato grazie al lavoro di forze di polizia, protezione civile, volontari». A un certo punto ha dovuto intervenire una squadra di otto uomini a piedi per svuotare i cestini dei rifiuti ormai stracolmi, ma «nulla di davvero significativo».

E finalmente anche i fieristi cominciano a riveder le stelle. Qualcuno non ha retto a due anni di pandemia e ha chiuso baracca, ma i più sono ancora schierati al loro posto, felicissimi di essere alla fiera di Brescia che mai tradisce le attese. Motivi per sorridere, poi, ne hanno parecchi. Le bancarelle sono assediate da acquirenti, A2A non ha aumentato il costo dell’elettricità nonostante i rincari dell’energia, la Loggia ha mantenuto stabile il prezzo del plateatico, l’organizzazione non fa una grinza come al solito. Se hanno un problema, è che anche loro non riescono a trovare dipendenti. Ma questo è un male che li accomuna a tante altre aziende. E quando tutto va bene, anche le regole si rispettano alla lettera, e persino oltre.

Da quest’anno i venditori di generi alimentari hanno l’obbligo di posare teli impermeabili sotto le bancarelle per evitare percolamenti di oli sul terreno. Lo hanno fatto tutti. «E’ una norma corretta e va rispettata», dice Gino, un genovese titolare dell’Artigiana Funghi snc che in via X Giornate vende focacce e farinate di ogni tipo. Dopo la pandemia ha aumentato i prezzi di 50 centesimi per far fronte ai rincari delle farine, e non si lamenta degli affari. Però ha dovuto ridimensionare l’attività per carenza di dipendenti. «Siamo un Gruppo grosso – dice – avevamo 22 dipendenti e ci siamo ridotti a 12 perché non troviamo chi accetti di stare 16/18 giorni al mese fuori, tutti spesati e con uno stipendio di duemila euro». Il telo impermeabile lo ha steso persino Marco, un padovano che viene da Este e vende dolciumi, per la seconda volta a San Faustino dopo aver rilevato un’azienda da due anziani fieristi che venivano da una quindicina d’anni. «Non uso oli e forse non era necessario, ma per non sbagliare l’ho messo lo stesso» spiega. Dopo due anni di «lavoro inesistente» a causa della pandemia, ora pure lui si sente rinascere.

Ma «è stata molto dura – dice –. Agli ambulanti la Regione Veneto ha dato meno contributi di Lombardia e Trentino, e qualcuno di noi non ce l’ha fatta». Non tutti arrivano da lontano. Stefania è di Bedizzole e anche lei vende dolciumi, che «vanno sempre». Con i suoi genitori è presente in fiera da un quarto di secolo. Stavolta le hanno assegnato il posto in corso Zanardelli e non ha da ridire. «Non c’è una postazione migliore di un’altra – dice -, forse stare in una piazza ha qualche vantaggio in più ma anche qui non va male».

Non solo non si lamenta degli affari, che «dopo due anni di disastro bisogna accontentarsi», ma esclama un «brava A2A che ha mantenuto gli stessi prezzi della corrente». Lodi all’organizzazione della fiera vengono da Agostino, un giovane napoletano che vende occhiali. «Altrove ho trovato prezzi molto più alti – dichiara -, qui sono giusti e tutto funziona bene». Tanto bene che «se durasse due giorni sarebbe il massimo». Qualche appunto viene dal leccese Maurizio, «storico» venditore di forbici e potatrici, assente da qualche anno per problemi di salute e ora ritornato. «Noi che veniamo da lontano arriviamo verso le 19 e ci fanno aspettare la mezzanotte per accedere alla postazione – dice –, potrebbero farci entrare un po’ prima, anche se non è cosa grave». Lo è per Gino, invece, che è arrivato in fiera con tre bancarelle (una in via San Faustino) e sei persone, e avrebbe qualcosa da dire sui prezzi degli alberghi cittadini. «Due stanze da tre letti senza colazione ci sono costate più di 270 euro – dice -, un salasso». Ma questo è un altro discorso. •.