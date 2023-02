San Faustino, torna la fiera: le modifiche ai trasporti e alla viabilità

Torna mercoledì la fiera di San Faustino con importanti modifiche alla viabilità e alla sosta.

Sosta vietata su tutte le vie interessate dalla fiera e in via Marconi

Su via San Faustino e su tutte le vie interessate dalla fiera dei Santi Patroni, cioè su largo Formentone, corsetto Sant’Agata, piazza Loggia, via XXIV Maggio, via della Posta, via X Giornate, piazza Vittoria, via IV Novembre, piazza Mercato (da IV Novembre a corso Palestro), via Gramsci e corso Zanardelli sarà vietata la sosta con rimozione forzata sui marciapiedi e negli spazi dedicati al parcheggio dei velocipedi (eccetto Bici Mia) fino alle 12 del 16 febbraio e dalle 15 di domani, 14 febbraio, alle 8 del 16 febbraio anche negli spazi destinati ai ciclomotori e motocicli.

Dalle 8 del 14 febbraio alle 5 del 15 febbraio sarà vietata la sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di via Marconi, tra via Pasquali e via Ozanam, con sosta consentita ai veicoli degli ambulanti che si recano presso gli uffici del Suap per le pratiche amministrative legate alla Fiera di S. Faustino.

Le strade chiuse al traffico

Dalle 22 del 14 febbraio alle 6 del 16 febbraio sarà revocata la zona a traffico limitato, con disattivazione del sistema di rilevazione telematico degli accessi veicolari di tutti i varchi, e saranno chiuse al traffico (con divieto di sosta e rimozione forzata su entrambi i lati): via San Faustino, contrada Pozzo dell’Olmo, via Giacomo Pulusella, rua Confettora, contrada del Carmine nel tratto tra via San Faustino e via Valerio Paitone, rua Sovera nel tratto tra corso Goffredo Mameli e contrada del Carmine, via Porta Pile nel tratto tra via San Faustino e il civico 5, via Silvio Pellico, via del Castello nel tratto tra via San Faustino e via Alexander Langer, via della Rocca, via Elia Capriolo nel tratto tra via San Faustino e rua Sovera, largo Tomaso Formentone, piazza della Loggia, corsetto Sant’Agata, via XXIV Maggio, via X Giornate, via Giuseppe Bertolotti, via Alessandro Volta, corso Goffredo Mameli nel tratto tra via San Faustino e corsetto Sant’Agata, via della Posta, via Antonio Gramsci, via IV Novembre, via Verdi, corso Giuseppe Zanardelli, Tresanda del Sale, Tresanda del Territorio e via Moretto tra contrada del Cavalletto e via Antonio Gramsci.

Nello stesso periodo sarà inoltre vietata la sosta su entrambi i lati di via Trieste, tra via X Giornate e via Mazzini, e sarà predisposta un’area di sosta riservata ai veicoli della Polizia di Stato sul lato sud di via Capriolo, nel tratto tra Rua Sovera e via Valerio Paitone.

Sempre nello stesso periodo sarà consentita la circolazione in doppio senso di circolazione ai residenti e autorizzati nelle seguenti strade: via Silvio Pellico, via Porta Pile tra via delle Battaglie e il civico 5, tresanda del Sale, tresanda del Territorio, rua Sovera, via Capriolo tra rua Sovera e via Valerio Paitone, via Moretto nel tratto tra contrada del Cavalletto a via Antonio Gramsci, contrada del Cavalletto nel tratto tra tresanda del Sale e Contrada Soncin Rotto, via della Rocca con entrata e uscita da via del Castello, contrada Santa Chiara, contrada Pozzo dell’Olmo, via Giacomo Pulusella, rua Confettora e vicolo San Faustino.

Dall’1 del 15 febbraio alle 2 del 16 febbraio sarà vietata la sosta con rimozione forzata anche in via Ugo Foscolo, ad eccezione dei veicoli degli espositori.

Mercoledì 15 vietato il traffico ai mezzi pesanti

Dalle 7 alle 24 di mercoledì 15 febbraio sarà vietato il transito ai mezzi con massa superiore a 3,5 tonnellate, ad eccezione dei veicoli del trasporto pubblico urbano ed extraurbano e dei veicoli muniti dell’autorizzazione rilasciata dal Settore Suap in deflusso dalla Fiera di San Faustino, su tutto il territorio cittadino ad esclusione delle seguenti vie: tangenziale sud, tangenziale ovest, tangenziale Montelungo, via Oberdan, via Triumplina, via Torricella, via Collebeato, via Milano (nel tratto tra la tangenziale ovest e via Chiusure), via Val Camonica, via Orzinuovi, via Dalmazia (nel tratto tra via Orzinuovi e via Labirinto), via Labirinto, via San Zeno, via della Maggia, via San Polo, via Bettole, viale Sant’Eufemia, via Merisi, via Serenissima e via Conicchio.

Dalle 7 alle 12 del 15 febbraio divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di corso Magenta, nel tratto tra via Francesco Crispi e il civico 39. Nello stesso periodo sarà aperto al traffico il tronco ovest di via Trieste all’intersezione con via Giuseppe Mazzini, con l’obbligo di fermarsi e dare la precedenza nei confronti di via Mazzini. Per l’intera durata della manifestazione, in piazza della Vittoria e via Alessandro Volta, per tutti i veicoli sarà vietata la sosta con rimozione forzata sui tratti di marciapiedi con manufatti a “griglia e/o lucernari” a copertura di cavedi e/o bocche di lupo, individuati e opportunamente delimitati.

Cambiano i percorsi degli autobus

Da inizio a fine servizio di mercoledì 15 febbraio i percorsi degli autobus del trasporto pubblico urbano osserveranno alcuni percorsi alternativi: