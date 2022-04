Brescia, scenari di spionaggio sulla missione Covid: ci sono ulteriori conferme

La missione russa a Brescia venne circoscritta e limitata, fino alla partenza anzitempo della spedizione composta da personale medico e militare: arrivano sempre più dettagliate conferme di quanto rivelato a Bresciaoggi più di una settimana fa dal presidente provinciale dell’Ana. Nell’articolo uscito il 24 marzo Gian Battista Turrini aveva raccontato di un «contrordine» improvviso circa la mappa delle sanificazioni a carico del contingente russo (gruppo formato da una trentina di medici e oltre settanta militari): i cooperanti della Federazione russa avrebbero dovuto occuparsi della bonifica in funzione anti-Covid di quasi tutte le Rsa della Bassa ma da un giorno all’altro fu comunicato dai vertici militari italiani che nei paesi della cintura attorno a Ghedi - tanto quanto nel territorio che ospita la base stessa - i russi non sarebbero entrati, nel modo più assoluto. Il cambiamento radicale dei programmi fu comunicato anche a chi aveva la responsabilità, tra gli alpini, della logistica e degli spostamenti nel Bresciano: ossia lo stesso Turrini, poiché le penne nere agivano di supporto, accompagnando la missione della Federazione Russa nelle strutture sanitarie della provincia. Nell’edizione di ieri del Corriere della Sera nazionale anche Francesco Verderami si è occupato della vicenda, in un articolo intitolato «Le basi di Ghedi e Amendola nel mirino dei russi: ci fu tentativo di spionaggio», in cui vengono citate «fonti qualificate della Difesa e dell’Intelligence».

Dalle informazioni veicolate sia dal ministero che dai servizi segreti sembra dunque prendere forma l’idea di una volontà di spionaggio impedita da precise decisioni prese da alti comandi italiani, con i russi già in azione sul suolo della Penisola. E ora sembra pronto a interessarsi di nuovo dell’accaduto anche il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Il passo di accogliere un centinaio di persone tra sanitari e militari da Mosca durante la prima ondata Covid, a primavera 2020, fu deciso via accordi tra l’allora premier Giuseppe Conte e Vladimir Putin: fu però il generale Luciano Portolano che guidava il Comando Operativo Interforze - scrive Verderami sul Corsera - a decidere che il convoglio inviato da Putin fosse scortato dai nostri militari dopo uno scontro con il capo missione russo Sergej Kikot. Nessuna libertà di movimento sul territorio italiano, dunque, ma ferree regole d’ingaggio: i russi avrebbero dovuto tenersi «ad almeno 50 chilometri dai siti sensibili». Ciò accadde con ogni probabilità solo da un certo momento in poi perché molte case di riposo bonificate si trovavano a distanza inferiore. Grande dunque l’insofferenza, secondo queste fonti della Difesa citate nell’articolo, per l’intenzione di sanificare Rsa dell’area vicina a Ghedi, base del Sesto Stormo e aeroporto in cui secondo il dossier Nato sarebbero presenti alcune decine di testate nucleari: in passato uno dei potenziali obiettivi dei sovietici nella logica della Guerra Fredda, quando però certi scenari furono frenati dalla deterrenza. Come si auspica accada tuttora. Nel quadro più generale va ricordato anche che il ministro della Difesa Lorenzo Guerini aveva scelto di ridurre da 400 a circa 100 il numero di «inviati» del contingente straniero. E rimandò tutti a Mosca a inizio maggio, prima del tempo. Quello che emerge in questi giorni è che i russi avrebbero chiesto di recarsi anche in Puglia, motivando la scelta con la «venerazione» per San Nicola. I vertici della Difesa avrebbero però interpretato le richieste come giustificazioni immotivate, celanti la volontà di avvicinarsi ad Amendola, il maggiore aeroporto militare italiano. Dove si trovano gli F35, aerei che dovrebbero arrivare anche nella base di Ghedi tra pochi mesi. •.