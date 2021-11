Schiavulli reporter di guerra tra le eroine «alla Montessori»: un premio a Brescia

•• Tornano le «donne straordinarie» dell’associazione Montessori Brescia. La protagonista di quest’anno è la reporter di guerra Barbara Schiavulli, professionista coraggiosa, sempre in prima linea per raccontare chi non ha voce. La consegna del riconoscimento è giunta alla settima edizione, con il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia, Comune e Opera Nazionale Montessori. Dopo Liliana Segre, Rita Borsellino, Silvia Vegetti Finzi e altre figure degne di nota, ancora una volta l’associazione onora la memoria di Maria Montessori continuando un percorso che permette di conoscere le eroine dei giorni nostri. Barbara Schiavulli, ha ricordato Rosa Giudetti, presidente dell’associazione Montessori, conosce i paesi più martoriati, i personaggi più potenti, ma anche persone del popolo e i colleghi che hanno perso la vita, o le bambine che si sono finte maschi per lavorare e sfamare la propria famiglia. Ma quest'anno le donne speciali sono due: con la cerimonia di domani alle 17 a Palazzo Loggia, l'ente inaugura una mostra per riaccendere un faro sul dramma del popolo afghano esponendo le opere della nota street artist Shamsia Hassani, classe 1988, nominata in passato tra i cento «global thinkers». «La voce delle donne afghane» è curata dall’associazione e dal fotografo bresciano Marco Foglia, e propone le stampe di alcune delle opere più famose dell'artista, molte delle quali distrutte dai talebani a Kabul. Spazio anche ai pensieri della Montessori sulla donna e sulla pace: un interessante parallelismo tra le due intellettuali a cento anni di distanza. La mostra rimarrà allestita fino al 6 dicembre nel Salone Vanvitelliano, da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 19, il sabato dalle 9.30 alle 12, tranne il 30 novembre dalle 16.30, il primo dicembre dalle 17 e il 2 dicembre dalle 16. Ingresso gratuito, con Green Pass. L’artista, che pare viva sotto protezione, è stata informata dell'evento che la vede protagonista, anche se non è stato possibile parlarle. «L’associazione propone iniziative di altissima qualità, anche alle scuole - ricorda l’assessore alle Pari opportunità Roberta Morelli -. Un lavoro continuo e costante». Del resto, quando incontri qualcuno che opera a favore della società, con onestà e impegno, torni a credere nel futuro, come sottolinea Giudetti. «Scegliamo personaggi che raccontano storie scomode ma che vanno diffuse. Ne emergono figure di donna rispettate nel loro ruolo sociale, non in quello servile o che le associa al piacere o, ancora, che le considera signore del focolare domestico». •. Mi.Bo.