Sciopero contro la manovra: venerdì anche a Brescia a rischio scuola e trasporti

In città bus e metro potrebbero subire variazioni dalle 17,30 alle 20,30. In mattinata possibili disagi anche per chi viaggia in treno

Venerdì 16 approderà in Lombardia l'ondata di proteste promosse da Cgil e Uil contro la legge di bilancio del Governo Meloni.

Si fermerà il comparto dell'istruzione: anche nelle scuole bresciane stanno arrivando in queste ore circolari che informano le famiglie della possibilità che l'ingresso di bambini e ragazzi non sia garantito.

Si fermeranno, anche, i trasporti. Brescia Mobilità informa che il trasporto pubblico di Brescia (autobus e metro) e Desenzano del Garda potrebbe essere interessato da alcune modifiche dalle ore 17.30 alle ore 21.30. Potrebbero inoltre verificarsi temporanei disagi mezz’ora prima e mezz’ora dopo lo sciopero. Problemi anche per chi viaggia in treno: dalle 9 alle 13 a rischio le corse dei convogli Trenord e gli altri treni regionali, mentre circoleranno regolarmente le Frecce e i treni a lunga percorrenza.

Due presidi a Brescia

A Brescia sono promossi due presidi con distribuzione di materiale informativo sulle ragioni della mobilitazione e degli scioperi, che si terranno in Largo Formentone dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Una delegazione sarà ricevuta in Prefettura dove saranno illustrate al Prefetto le ragioni della mobilitazione e degli scioperi.

Le ragioni della mobilitazione

«Il Governo non ha ascoltato le nostre proposte di riforme necessarie al Paese - ha dichiarato oggi Alessandro Pagano, segretario generale Cgil Lombardia, alla conferenza stampa tenuta a Milano insieme a Enrico Vizza, segretario generale Uil Lombardia. Abbiamo chiesto una riforma del fisco - ha proseguito il leader Cgil -, il Governo ha risposto con la flat tax che segna il principio costituzionale della progressività fiscale, finanziando questa operazione anche attraverso la mancata indicizzazione delle pensioni.

Abbiamo chiesto di intervenire sui bassi salari, di occuparsi delle emergenze legate al carovita che sta logorando il potere d’acquisto delle persone, dei più deboli e per tutta risposta il Governo interviene sul reddito di cittadinanza. Nella manovra mancano risorse per i servizi pubblici. Un vero pasticcio».

«Abbiamo presentato proposte che potevano essere risposte immediate. L’azzeramento dell’Irpef sulla tredicesima, per esempio, sarebbe stata una boccata d’ossigeno per le famiglie. Il caro bollette non si può più affrontare coi bonus - ha aggiunto Vizza -. Abbiamo chiesto un intervento sull’evasione fiscale che ci costa 110 miliardi ogni anno: queste risorse vanno recuperate. Attivando i condoni non si educano le persone a pagare le tasse».