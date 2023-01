Sciopero dei benzinai, ecco l'elenco dei distributori aperti. Ma la Faib taglia la protesta a 24 ore

Chiuso per sciopero. I benzinai incroceranno le braccia contro il decreto del governo sulla trasparenza dei prezzi per 48 ore consecutive, dalle 19 di questa sera alle 19 del 26 gennaio sulla rete ordinaria, e dalle 22 di stasera alle 22 del 26 gennaio sulla viabilità autostradale. Ma con un'importante novità.

Nel pomeriggio le sigle sindacali hanno incontrato il ministro delle Imprese Adolfo Urso. La Faib Confesercenti ha valutato positivamente le proposte presentate dal governo e già formalizzate con un emendamento al decreto legge e ha deciso, quindi, di ridurre lo stop da 48 a 24 ore (dalle 19 di oggi alle 19 di domani). "In particolare - scrive la Faib in un comunicato -, ci sembra un risultato importante la significativa riduzione delle sanzioni, la razionalizzazione della cartellonistica sugli impianti, la rapida convocazione di un tavolo di filiera per affrontare gli annosi problemi del settore, a partire dall'illegalità contrattuale e dal taglio dei costi per le transazioni elettroniche".

Le altre sigle, Fegica e Figisc-Anisa, hanno diffuso una nota confermando lo sciopero e comunicando di aver apprezzato il tentativo del ministro ma di ritenerlo tardivo e non sufficiente a intervenire con la necessaria concretezza.

Servizi minimi essenziali

Come previsto dal codice di autoregolamentazione della commissione per lo sciopero nei pubblici servizi sulla viabilità ordinaria (in città e nelle aree extraurbane) è garantita l'apertura del 12,5% dei punti vendita, mentre sulla rete autostradale, da nord a sud e da sud a nord, è assicurata l'apertura di un'area di servizio ogni 100 km. La lista degli impianti aperti: è stata individuata dalle prefetture per gli impianti in città e nelle aree extraurbane, mentre la lista dei distributori aperti in autostrada è stabilita dalle regioni.

I distributori aperti sulle autostrade in Lombardia

Sono previsti tre turni sulla stessa direttrice di marcia tenuto conto delle interconnessioni tra autostrade, tratte autostradali intorno alle grandi città e dei raccordi autostradali come viabilità autonome.

Ad oggi, al netto delle ultime novità che riguardano la Faib, questo è l'elenco delle strutture aperte

TURNO A

Autostrada A1

da Milano a Napoli: San Donato Ovest, km 1;

da Napoli a Milano: San Donato Est, Km 1

Autostrada A4

da Torino a Trieste: Brianza sud, Km 148; Monte Alto est, Km 245

da Trieste a Torino: Monte Alto ovest Km 245; Sebino nord Km 197; Lambro nord Km 134

Autostrada A7

da Milano a Genova: Cantalupa ovest Km 2

da Genova a Milano: Dorno est Km 33

Autostrada A8-A9

da Milano a Varese: Villoresi est Km 9

da Varese a Milano: Brughiera ovest Km 41

Autostrada A21

Torino - Piacenza Brescia: Stradella sud Km 130 Lombardia; Ghedi est Km 230

Brescia - Piacenza - Torino: Ghedi ovest Km 230; Stradella nord Km 130

Autostrada A50

Milano Tangenziale est Rho ovest Km 1; San Giuliano ovest Km 28; Muggiano est Km 19

Autostrada A51

Milano Tangenziale Ovest Cascina Gobba est Km 9; Cascina Gobba ovest Km 9

Autostrada A52

Milano Tangenziale Nord Cinisello nord Km 8 Lombardia

TURNO B

Autostrada A1

da Milano a Napoli: S. Zenone Ovest Km 15

da Napoli a Milano: Somaglia Est Km 44

Autostrada A4 :

da Torino a Trieste: Pero sud Km 122; Brembo sud Km 166; Valtrompia sud Km 214

da Trieste a Torino: San Giacomo ovest Km 227; Brembo nord Km 166; Novate nord Km 128

Autostrada A7:

da Milano a Genova Dorno ovest Km 33

da Genova a Milano Cantalupa est Km 2

Autostrada A8-A9

da Milano a Varese: Brughiera est Km 41

da Varese a Milano: Villoresi ovest Km 9

Autostrada A21

Brescia - Piacenza - Torino: Cremona nord Km 194

Autostrada A22

Brennero a Modena: Po ovest Km 267; Brennero Po est 267

Autostrada A50

Milano Tangenziale est: Muggiano ovest Km 12; Rozzano est Km 24

Milano Tangenziale Ovest: Cologno Monzese est Km 15; Carugate ovest Km 19

TURNO C

Autostrada A1

da Milano a Napoli: Somaglia Ovest Km 44

da Napoli a Milano: S. Zenone Est Km 15

Autostrada A4:

da Torino a Trieste: Lambro sud Km 134; Sebino sud Km 197; San Giacomo est Km 227; Valtrompia nord Km 214

da Trieste a Torino: Brianza nord Km 148; Pero nord Km 122 Raccordo Gallarate a Gattico Verbano ovest Km 6 Raccordo Gallarate a Gattico Verbano est Km 6

Autostrada A8-A9

Lainate-Como-Chiasso: Lario ovest Km 28

Chiasso-Como-Lainate: Lario est Km 28

Autostrada A21

Torino - Piacenza - Brescia: Cremona sud Km 194

Autostrada A50

Milano Tangenziale est: Assago ovest Km 19; San Giuliano est Km 28

Autostrada A51