Scuola, Ats chiarisce le regole ma dal governo è in arrivo una nuova circolare

Il caos scolastico sollevato nelle ultime settimane dal groviglio di regole è - forse - a una svolta. Dopo il documento diffuso da Ats Brescia, frutto di un lavoro con gli istituti per cercare di mettere ordine e fornire delucidazioni alle famiglie, settimana prossima arriverà anche una circolare del governo. Per gli studenti che finiranno in Dad non sarà prevista la quarantena ma l’autosorveglianza: solo lezioni a distanza per un determinato periodo, dunque, e non l’autoisolamento.

LE LINEE GUIDA DI ATS BRESCIA

Sono state pubblicate sul sito di Ats le linee guida pratiche per Brescia indicate lunedì dal gruppo di lavoro misto Ats-scuole, riunito per fare chiarezza sul sistema delle quarantene, poiché nelle ultime settimane di grande stress - dovuto all'ampia circolazione della variante Omicron - erano sorti dubbi e incertezze che necessitavano di spiegazioni. Ats Brescia specifica alcuni punti salienti delle nuove modalità di gestione del rientro a scuola dei casi positivi al Covid-19 e dei contatti di caso, come indicato da Regione Lombardia con nota del 26 gennaio.

1) Rientro a scuola da quarantena (contatti): non è necessario il certificato di rientro da parte del medico di medicina generale/pediatra di famiglia, ma è sufficiente il documento di inizio quarantena rilasciato da Ats, corredato dal referto del tampone negativo eseguito nelle tempistiche segnalate nello schema sinottico;

2) Rientro a scuola degli alunni in isolamento (casi positivi): non è più necessario il certificato di rientro da parte del medico di medicina generale/pediatra di famiglia ma è sufficiente il provvedimento di fine isolamento redatto da Ats;

3) Rientro a scuola del personale scolastico in isolamento (casi positivi): non è necessario il certificato di rientro da parte del medico, ma è sufficiente il provvedimento di inizio isolamento redatto da Ats corredato dal referto del tampone negativo eseguito secondo la vigente normativa e con la tempistica indicata dal Ministero nella nota 60136 del 30/12/2021.

Ats sottolinea però che le procedure presentate "potrebbero subire integrazioni o modifiche a seguito di nuove disposizioni dei Ministeri della Salute e dell’Istruzione e di Regione Lombardia": in questo caso si provvederà all’aggiornamento del documento.

PER APPROFONDIMENTI CLICCA QUI

LA CIRCOLARE DEL GOVERNO

Per gli studenti che finiranno in Dad non sarà prevista la quarantena ma l’autosorveglianza: solo lezioni a distanza per un determinato periodo, dunque, e non l’autoisolamento. Una prima misura è pronta a fare da apripista per dare il via ad una serie di modifiche in arrivo oltre alla scuola. I provvedimenti però arriveranno soltanto con un decreto o Dpcm la prossima settimana e, come già emerso dai tavoli tecnici che si susseguono in questi giorni, riguarderanno quarantene, test, conteggio dei ricoveri e una semplificazione del sistema dei colori delle regioni, come un aggiornamento degli indicatori e una macro-distinzione di due diversi livelli: da un lato la zona rossa, dall’altro tutto il resto delle fasce anche se il sistema dei colori sarà mantenuto per l’analisi epidemiologica. E, ancora sul fronte del sistema scolastico, si studia la possibilità di evitare il ricorso alla didattica a distanza per gli studenti vaccinati alle elementari. «Nei casi di positività che fanno scattare la Dad i ragazzi si intendono in auto sorveglianza e non più in quarantena», spiega il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa. Si tratta sostanzialmente di un chiarimento della circolare che cancellerebbe dalla vecchia nota - inviata a scuole e Asl lo scorso 8 gennaio - la misura sanitaria delle quarantene.

L’altra novità contenuta nel provvedimento potrebbe anche essere il ritorno in classe di guariti e vaccinati con solo il tampone e senza il certificato medico ( cosa che a Brescia, secondo quanto chiarito nei giorni scorsi, è già possibile). Ad annunciare cambiamenti è anche l’altro sottosegretario, Pierpaolo Sileri: «l’alta percentuale di vaccinati e il virus meno temibile ci permettono una rimodulazione delle regole. Siamo in una fase di transizione ma nelle prossime settimane ci sarà un cambiamento radicale della nostra vita, un progressivo ritorno alla completa normalità - aggiunge - . Inoltre va rivista quella la durata del Green pass per chi ha completato il ciclo vaccinale. Bisogna anche rimodulare le regole per la scuola visto che anche tra i ragazzi e le ragazze aumentano i vaccinati». Su questo fronte, anche nella fascia di età 0-5 (quindi tra i non vaccinati), le quarantene stanno creando più di un grattacapo: una bambina di cinque anni si è ritrovata da sola alla riapertura del proprio istituto di infanzia a Vicenza, che riapriva dopo qualche giorno di stop obbligato per i contagi, e che ospita una settantina di piccoli alunni.