Scuola e Covid: anche Brescia fissa le regole per la ripresa

Ats ha confermato le linee nazionali, attese altre specifiche dalla Regione: niente mascherine, FFP2 solo per docenti e fragili. Via anche la quarantena per i contatti. Sulla Dad: decidono i singoli istituti

Ats Brescia conferma le linee nazionali sulla salute nelle scuole, sempre in relazione però all’evolversi della situazione dei contagi. Dal 12 settembre, suonata la prima campanella, niente distanziamento, niente mascherina, utile, la Ffp2, solo per i fragili, docenti, personale, studenti. Attenzione invece alle sanificazioni e all’areazione. Nell’edificio non si entra con una febbre superiore ai 37,5, la famiglia deve tenere a casa; nel caso di un raffreddore di stagione basta un dispositivo sulla bocca. Non è prevista quarantena per i compagni. Se i sintomi si manifestano a scuola, l’alunno va isolato e vanno chiamati i genitori. Rimane la difficoltà di capire quali sintomi, con quale gravità, soprattutto con i più piccoli, spesso vittima di malattie stagionali, ma a scuola ormai si è fatta un po’ di esperienza. Per il malato a casa, è possibile programmare la Dad. Non è un diritto ma «l’indicazione che oggi il Ministero dà è quello di lasciare alla progettualità del singolo istituto, del singolo Collegio docenti» ha chiarito l’Ufficio regionale. Di tutto questo si è parlato ieri nel tavolo Sanità-scuola che verrà mantenuto, anche se si riunirà con minore frequenza degli anni passati. Avrà certo una funzione importante per definire un eventuale passaggio alla fase B se si scatenasse una nuova ondata; non si vuole abbassare la guardia. Non si vuole essere colti impreparati, anche gli istituti, come Ats, dovranno avere un piano ad hoc. Alla platea dei convocati sono stati aggiunti anche i Cfp.

La fase attuale viene descritta di transizione, con misure di contenimento e mitigazione; se ci fosse una nuova allerta si vedrà, soprattutto se si verificassero focolai. Arriveranno dalla Regione ulteriori specifiche, valide anche per l’altra Ats bresciana, quella della Montagna che contiene la Valcamonica. Ci sarà invece un momento di vacanza all’Ufficio Scolastico Regionale dove andrà in pensione a fine mese la dirigente Augusta Celada e dove sarà difficile che approdi un nuovo volto prima delle elezioni. Lo scorso anno sono stati 51.580 i casi di Covid fra gli alunni fra i 6 e i 18 anni, il 99,5 per cento dei plessi ha avuto almeno un caso. Per la sorveglianza la Lombardia ha deciso allora, e non solo per il virus 19 e le sue varianti, di monitorare il tasso di assenza di adulti e minori. Con il 30 per cento di vuoti dichiarato dai presidi, scatta l’allarme. Un’altra richiesta viene fatta dal documento governativo ai dirigenti: è fatto loro obbligo di chiedere al Dipartimento di Igiene e Sicurezza di Ats o all’Arpa un monitoraggio della qualità dell’aria del proprio luogo. Visto che è importante aprire le finestre ciclicamente, va appurato però che intorno l’aria non sia ancora più inquinata. I presidi, da parte loro, hanno giudicato l’idea improponibile e comunque di lunga gittata; la Regione, assieme ad altre, ha annunciato che farà ricorso contro questa imposizione. •.