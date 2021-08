Sei farmacie bresciane con prezzi calmierati

Sono 6, ad oggi, le farmacie bresciane che hanno aderito al protocollo d'intesa sottoscritto tra il commissario straordinario per l’Emergenza Francesco Paolo Figliuolo, il ministro della Salute, Federfarma, Assofarm e FArmacieUnite per garantire la somministrazione dei test antigenici rapidi - validi per l'emissione del Green pass - a prezzo calmierato: 8 euro per i minorenni e 15 per gli adulti. Si tratta delle farmacie: Verdebio a Concesio, S. Anna a Pontoglio, la farmacia Toma di Rudiano, la comunale San Giuseppe a Torbole Casaglia, la San Franceco e La Cupola di Travagliato. La lista, aggiornata quotidianamente, è consultabile all’indirizzo https://bit.ly/3jWAKdb. In tutte le altre farmacie, specifica Regione Lombardia, il prezzo del tampone per il rilascio del Green pass viene determinato dalla singola attività. (...)

