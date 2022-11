Sgarbi: «Capitale cultura 2023, fondi esigui. L’ascensore in castello? Pessima idea»

Per parlare con il neo sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi dei tesori del Rinascimento bresciano, dalla Valcamonica del Romanino al Garda del Celesti, del futuro del castello Cidneo, della collaborazione tra la Leonessa e il Mart da lui diretto o ancora dei suoi stessi progetti per il 2023, va messo in chiaro che per il critico d’arte il mandato si riassume così: «Conservazione del patrimonio». Un concetto di conservazione che, se ci si ferma alle sue prime staffilate polemiche al telefono, pare estremo. Quasi in antitesi con le stesse esigenze dell’ecologia. Allora bisogna scavare, attorno a un fatto storico avvenuto a pochi giorni dalla marcia su Roma di cent’anni fa ma in una direzione ben diversa.



Ha detto che porterà nel Governo un’idea di conservazione del patrimonio nel segno di Benedetto Croce: a quale avvenimento del 1922 si riferiva?

Croce fu l’estensore della prima legge sulla difesa del paesaggio in Italia. Da lì dovremo ripartire. Dobbiamo contrastare tutte le forme di aggressione al territorio che proliferano nel nome delle rinnovabili. Discutendo fino in fondo della legittimità delle torri eoliche e del fotovoltaico incompatibili in molti luoghi del Paese. Porterò avanti la nostra azione di tutela, come chiede la Costituzione. Per evitare, come dicono tutti i direttori generali che ho visto in queste ore, che il paesaggio sia violato e distrutto attraverso un’azione che in sostanza è una trattativa tra Stato e mafia, con gli interessi delle multinazionali che devastano il Paese fingendo di farne il bene.



Ma in questa visione come si bilancia la salvaguardia del territorio con la necessità di andare oltre i combustibili fossili? La sostenibilità non è centrale?

Impariamo da Elon Musk, facciamoci insegnare la strada delle tegole fotovoltaiche. Abbiamo la possibilità di usare una quantità pressoché infinita di edifici sorti dopo gli anni ’60 e dunque non c'è bisogno di trasformare campi agricoli in insediamenti del fotovoltaico cinese! Usiamo la pianura sterminata fatta di condomini e periferie immonde: lì possiamo far sviluppare tutto il fotovoltaico che vogliamo, anche tra i palazzi e i capannoni dell’hinterland di città come Brescia e Bergamo.



In questa linea di difesa delle colline naturali e delle architetture antiche, come giudica il progetto di un ascensore in castello a Brescia?

Mi piace poco, sono sicuro che non lo faremo, darò al ministero l’indicazione di non perdere tempo in ascensori. Al sindaco Del Bono avrei consigliato di lasciare ogni idea simile alle amministrazioni precedenti. Non ho tutti gli elementi concreti per giudicare, ma chiederò alla Sovrintendenza di mandarmi una relazione sulla compatibilità. Non voglio dare giudizi al buio, ma a naso io direi di no: l’ascensore-funivia mi pare un’idea illogica.



Tornando al passato, non v’è dubbio che la via tracciata da Fondazione Brescia Musei e palazzo Loggia verso la valorizzazione dei dipinti del Pitocchetto - con la mostra del 2023 sulla sua dimensione europea - trovi in lei un grande sostenitore...

Una grande mostra fu fatta in passato, un’altra è in arrivo. C’è stata l’importante esperienza costruita attorno al ritratto di Carlo Emanuele Massa (della Fondazione Cavallini-Sgarbi, ndr) e ci sono i passi avanti nello studio dell’artista grazie alla monografia di Mina Gregori, nonché il lavoro dell’amico restauratore Gian Maria Casella.

Un’occasione quasi sempre persa: un’istituzione sbagliata di Dario Franceschini.Pochissimi i soldi. È solo un premio di consolazione, nato dopo che Matera vinse come capitale europea 2019 contro Ravenna e le altre. Premio che va diviso in due per Brescia e Bergamo, selezionate per le vicende tragiche del Covid. Ci auguriamo che le mostre sul Rinascimento siano fatte bene. Al Mag di Riva ho incardinato l’esposizione sul Rinascimento lacustre che coinvolge anche Brescia. Speriamo sia utile. Lo sarà senz’altro nel 2025 per Gorizia, capitale europea collegata alla Slovenia con Nova Gorica. Queste edizioni invece sono meglio che niente, ecco. Ma a Perugia e Urbino non ne sapranno molto di quel che capiterà qui. Con un milione di euro cosa si può fare? Due mostre, un po' di pubblicità, e finita lì.

E i suoi progetti sul ciclo del Celesti a Toscolano Maderno?

Possibili grazie a finanziamenti che ho fatto arrivare attraverso Intesa San Paolo per restaurare il ciclo gardesano: ho trovato i danari per quel progetto ma è un’iniziativa parallela, non collegata alla principale. Per quanto riguarda invece Villa Bettoni, ho ottenuto i soldi da Skira per il catalogo. Proseguiremo appena possibile.

Lei indica l’esempio di San Stefano di Sessanio in Abruzzo o dell’integrità povera dei sassi di Matera come incredibile modello di futuro che non deturpa e crea sviluppo: Brescia o la sua provincia le evocano certe possibilità da qualche parte?

La Valcamonica: splendido esempio di territorio con le sue espressioni artistiche da salvaguardare e valorizzare.

Gli scultori Giacomo Bergomi e Livio Scarpella, Tullio Cattaneo, e più indietro Romolo Romani e Ugo Aldrighi: molti nomi bresciani vengono in mente pensando alle sue passioni per artisti attuali o del ’900. Bisognerebbe seguire l’esempio di Torino, Bologna, Città di Castello e altre città nel recupero dell’archeologia industriale, per creare spazi del contemporaneo in ex opifici o fonderie?

Non mi pongo mai il problema di un metodo per l’arte contemporanea, ce ne sono già troppe di iniziative, legate al mercato. Io mi sono occupato di bravi e capaci artisti bresciani. La mia azione è stata maieutica: li ho sostenuti, li ho portati a Noto, ho fatto realizzare a Scarpella il Paganini, ho lavorato a fianco di Bergomi. Al sostegno istituzionale per operazioni diverse pensino altri.

In ambito di allestimenti e collezioni, una nuova luce si è accesa grazie all’intenso scambio con Massimo Minini.

Siamo partiti da posizioni molto diverse: andando avanti Massimo ha capito che la mia visione era più aperta della sua! O meglio, io tendevo a includere alcuni artisti che per lui erano marginali. Di recente abbiamo fatto insieme questa bella mostra su Pierre Klossowski, sull’arte e l’eros al Mart. Minini è persona di grande qualità. Lui è stato un militante di un mondo d’avanguardia che io ho guardato con attenzione ma anche contestato. Ma il dialogo è fecondo.

Lei ha preso posizione rispetto all’esposizione di certi simboli: dal quadro di Hitler a Salò alla legittimità dei busti in casa di La Russa. Rivendica spesso la possibilità di esporre opere che raffigurano dittatori o personaggi scomodi, polemizzando con chi è in disaccordo a sinistra. Le capita mai, al contrario, di confrontarsi con esponenti del governo o della maggioranza che «idolatrano» simboli che non sono opere d’arte ma pura ideologia?

Ragionamento intelligente, lo ammetto. Tuttavia rispondo con un esempio: Guttuso, grande amico, era un pittore modesto ma siccome era comunista nessuno l’ha mai contestato. Wildt è un artista sublime, ma poiché ha rappresentato Mussolini va stigmatizzato. L’arte non è il suo soggetto: l’arte è la forma. Giordano Bruno Guerri non è fascista e ha fatto un museo a Salò dedicato a Mussolini e ai suoi tempi. Non va bene che uno venga appoggiato dalla sinistra e dunque santificato. L’opera di De Pero, Ligabue, Sironi è legittima: non bisogna aggiungere «nonostante». Il tal busto è di Messina, Graziosi, Wildt: conta l’autore, non chi è rappresentato.