Si può tornare a regime ma rimangono difficoltà

Un paradosso all’alba della ripartenza che preoccupa non pochi imprenditori: la mancanza di risorse umane. Ne soffrono in particolare gli artigiani, gli industriali, il mondo della ristorazione e dell’accoglienza. Sul banco degli imputati ci sarebbe il reddito di cittadinanza. «Un sostegno economico che fa risultare meno allettanti le proposte lavorative. Dopotutto, perché faticare quando si viene pagati stando a casa senza far nulla - sottolinea Carlo Massoletti, presidente di Confcommercio Brescia - Proprio in questa fase di ripresa sarebbe auspicabile l’impegno e la buona volontà di tutti per ricominciare a guardare con positività al futuro». Un fenomeno ampiamente diffuso che tocca da vicino la ristorazione e i pubblici esercizi con la carenza di camerieri e cuochi, ma che colpisce trasversalmente l’hospitality e, più in generale, il turismo (all’appello mancherebbero gli stagionali), ma anche l’ampia sfera artigianale, dal settore del falegname a quello dell’edilizia. (...)

