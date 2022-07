Siccità, dopo i 9 milioni la Regione ne aspetta altri

Sono stati i primi, non saranno gli ultimi. La firma del Governo sullo Stato di Emergenza idrica per la Lombardia e altre quattro regioni ha portato ad un primo passo concreto: nove milioni di euro destinati alla regione per far fronte all’emergenza. Ma questo, pare ormai essere chiaro, non può che essere appunto solo il primo passo: la Regione attende che nei prossimi giorni, una volta che sia stato nominato il commissario, vengano indicati i criteri con i quali questi fondi saranno distribuiti, e in secondo luogo che sia destinata una nuova tranche di risorse. Il prossimo Consiglio dei ministri dovrebbe indicare quei criteri; intanto la Regione ha fatto pervenire una nota a Roma nella quale indica quali siano le priorità e le mosse «pronto intervento» da mettere in atto. In ogni caso, indennizzi e opere immediate: con tutta probabilità potrebbero essere questi due i canali lungo i quali ci si muoverà. «Capisco tutti i problemi del Governo ma di fronte a un problema del genere, l’osservazione che mi sono fatto vedendo questa misura è: apprezzo lo sforzo ma è proprio poco. Non dovrebbe essere questo un argomento divisivo, al contrario dovrebbe essere un argomento su cui la politica si schiera insieme e dice bisogna fare», è stato il commento del sindaco di Milano Beppe Sala alla notizia dei 9 milioni destinati alla Lombardia; insomma, che ci si aspetti di più è un sentimento diffuso, e nei prossimi giorni ci saranno altri tavoli e confronti per decidere le prossime mosse. Intanto gli agricoltori continuano nella conta dei danni, dopo che l’altra sera nella Bassa Bresciana il vento ha lasciato i suoi segni sui campi e sui tetti di diversi capannoni ma di acqua non se n’è vista: «Le produzioni agricole – precisa Coldiretti Brescia – sono continuamente messe a dura prova da una siccità che non si registrava da tempo e che si prefigura addirittura peggiore di quella del 2003. In provincia di Brescia si rilevano precipitazioni del 60% circa in meno rispetto alla media 2006/2020, mentre le temperature hanno registrato a maggio valori superiori alla media di 1-3 gradi, con punte fino a +3/+5 gradi sull’area cittadina». «Una situazione di grave crisi idrica – conclude Coldiretti Brescia – che accomuna la Lombardia e molte altre zone d’Italia, e che dimostra l’esigenza di accelerare sulla realizzazione di una rete di piccoli invasi diffusi sul territorio, senza uso di cemento e in equilibrio con i territori, per conservare l’acqua e distribuirla quando serve ai cittadini, all’industria e all’agricoltura. A livello nazionale Coldiretti ha elaborato con l’Anbi (un progetto immediatamente cantierabile per la realizzazione di una rete di bacini di accumulo per arrivare a raccogliere il 50% dell’acqua dalla pioggia. In Lombardia si sta inoltre lavorando al recupero delle cave dismesse o comunque non più utilizzate come bacino di accumulo di riserve idriche strategiche».•.