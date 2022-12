Ragazzi e sindrome hikikomori, i genitori fanno rete

Sono una trentina i componenti bresciani e bergamaschi del gruppo di mutuo aiuto. Sono i genitori di ragazzi che vivono isolati, chiusi nelle mura domestiche, con quella che viene definita la sindrome hikikomori, una sindrome di carattere psichiatrico che tuttavia non rientra nella categorizzazione internazionale Dsm-5, con tutto quanto ne consegue. Vista le prime volte negli anni Novanta in Giappone, è tipica dei Paesi avanzati, con forte pressione sociale, dove si fatica a farsi spazio, a trovare lavoro. Sono seguiti dai volontari di Hikikomori Italia Genitori onlus che ha come referente locale Alida Colpani, psicologa.

Il riferimento è Hikikomori Italia, fondata da Marco Crepaldi che da anni si batte per il riconoscimento necessario, sia per un appoggio delle istituzioni che per la conoscenza e la comprensione delle caratteristiche peculiari, determinanti per un intervento precoce.

Come tanti altri problemi, i disturbi alimentari, gli attacchi di panico, l’autolesionismo, l’isolamento si è aggravato con la pandemia, come denunciato dagli addetti ai lavori, preoccupati per gli ancora possibili peggiori contraccolpi da onda lunga. In questo caso si tratta nella stragrande maggioranza di maschi, 70 per cento, ma pure le femmine sono in aumento; l’età va dai 12 ai 25-27 anni. Quanti siano non si sa, si ipotizzano 100 mila in Italia e qualcosa dicono anche i banchi rimasti vuoti dopo la ripresa in presenza nelle classi. Soprattutto i border line sono crollati. «E’ stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, per ragazzi già di per sé timidi, introversi, sensibili, di un’intelligenza particolare», spiega Colpani. Anche se, come dichiarato dallo stesso Crepaldi, la didattica a distanza, la Rete hanno paradossalmente contribuito a creare brecce, ad aprire un filo verso l’esterno, a costringere a mettersi in gioco con lo schermo, cosa difficile da far digerire a mamme e papà, pronti a incolpare acriticamente l’aggeggio informatico.

«La scuola - aggiunge la referente associativa - per un adolescente è il luogo simbolo della socialità, il primo che viene abbandonato, il primo però che può aiutare a ricominciare; può essere fra le cause del rifiuto esistenziale, pensiamo al bullismo, o anche solo al confronto, alla competizione, alla spinta per la riuscita, ai possibili insopportabili fallimenti in una società dove si è passati da uno stile educativo autoritario a uno permissivo e coccolante. Eppure la scuola può essere il luogo dove ritrovare la forza».

In genere i motivi che scatenano la sindrome sono più di uno e un evento traumatico può fare da detonatore, però su un tarlo che già esiste.

Alida Colpani racconta la storia di un recente successo del gruppo. Il ragazzo si era ritirato dalla scuola superiore, ma i docenti con la famiglia non si sono dati per vinti, andavano a casa sua per le lezioni, in tempi di dad sconosciuta; alla fine è riuscito a superare l’esame di maturità e ora è iscritto a un’accademia d’arte. «E’ molto importante il ruolo della scuola. Dobbiamo come associazione coinvolgere più istituti possibili, anche se, senza le certificazioni sanitarie, è per loro difficile e l’interesse viene lasciato alle singole decisioni. Solo in alcune regioni, Piemonte, Emilia Romagna ad esempio, sono stati stilati protocolli con linee guida comportamentali. Sempre paradossalmente la crescita esponenziale dei casi dopo il lockdown ha risvegliato una nuova attenzione nel mondo scolastico e tra le famiglie, le cui relazioni possono essere fra le concause della fragilità ma a cui spetta un compito difficilissimo, intriso di impotenza e dolore, di sovrumana pazienza, nella direzione di uno spiraglio di luce che non può essere imposto o manovrato, ma seminato piano piano», sottolinea la psicologa. Che insiste anche sull’obbligo di agire il più presto possibile, ai primi segnali, da riconoscere. «Più si aggrava il disagio e avanza l’età, più è difficile intervenire e riuscire a fare qualcosa per chi ne viene colpito», chiosa Colpani.•.