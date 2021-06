Risoluzione approvata all’unanimità dal Consiglio regionale su proposta della Commissione speciale Antimafia. Nel documento sono contenute varie istanze non rimandabili: completare l’attuazione del registro elettronico nazionale sulla tracciabilità, istituire in tutte le Prefetture della Lombardia i Nuclei Ambiente e adottare pene più severe per i reati ambientali.

Un tema questo ridiventato "caldissimo" con l'emergere del caso Wte. E' notizia di pochi giorni fa, infatti, che resteranno sotto sequestro i tre impianti dell'azienda di Calvisano finita al centro dell'inchiesta della procura di Brescia: la questione è quella dei fanghi non depurati che poi sarebbero stati sparsi sui terreni agricoli di numerose province del Nord. Vicenda questa, come molte altre negli ultimi anni, che rende lampante la pericolosità per l'ambiente e per l'alimentazione umana di un trattamento dei rifiuti non controllato a dovere e contrario alle norme.

Nel documento appena approvato si invita la Giunta regionale della Lombardia a promuovere un migliore coordinamento tra i vari enti coinvolti nelle attività di controllo della filiera dei rifiuti, e, nell’attesa che il registro diventi operativo, a implementare un sistema di condivisione delle banche dati, con particolare attenzione alla mappatura geolocalizzata degli impianti di stoccaggio, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti delle aziende e dei fenomeni incendiari.

Ma per far tutto questo è anche necessario aumentare il personale e stanziare maggiori risorse per la formazione e l’aggiornamento di chi è incaricato dei controlli e per potenziare la strumentazione tecnologica: queste alcune delle altre sollecitazioni avanzate dalla risoluzione che chiede di dare attuazione anche al progetto Savager (Sorveglianza AVAnzata GEstione Rifiuti).

"L’approvazione unanime della Risoluzione sul traffico illecito dei rifiuti in Commissione Antimafia - ha sottolineato la presidente Monica Forte (M5Stelle) - testimonia una grande maturità da parte di tutte le componenti politiche. Un grandissimo risultato soprattutto dopo gli ultimi risvolti in merito al traffico illecito dei rifiuti che hanno riguardato il nostro territorio regionale, in particolare la provincia di Brescia".

Serve maggiore "coordinamento tra gli enti coinvolti nelle attività di controllo della filiera dei rifiuti. Inoltre si chiede l’introduzione di criteri per la prestazione di garanzie finanziarie da parte degli impianti di gestione dei rifiuti e la possibilità che la garanzia finanziaria sia commisurata al rischio incendi. È necessario un censimento delle aree abbandonate e dei capannoni dismessi, in quanto aree a rischio, per evitare trasporti e accumuli di rifiuti non autorizzati e un aumento dei casi di incendi nei depositi abusivi. Servono infine più controlli sui trasporti transfrontalieri, relativamente ai carichi provenienti dal Canton Ticino", ha concluso Forte.

Il relatore Angelo Orsenigo (Pd) ha evidenziato che è stata approvata «un’importante risoluzione per favorire un maggior controllo sul ciclo dei rifiuti e la lotta alle ecomafie in Lombardia. A livello regionale dovrà esserci l’impegno ad aumentare il personale dipendente di Arpa da assegnare a funzioni di controllo. Si chiede anche il supporto di Regione Lombardia a enti locali e prefetture nell’attuazione di un censimento sul territorio delle aree abbandonate e dei capannoni dismessi. Si tratta di misure e strumenti che permetteranno a Regione Lombardia e alle altre istituzioni del territorio di tutelare l’integrità ambientale del nostro territorio e, allo stesso tempo, di contrastare il fenomeno degli abusi legati al ciclo dei rifiuti, spesso connessi al fenomeno delle ecomafie».