Soccorso in forra: maxi esercitazione con tutte le delegazioni lombarde

Maxi esercitazione con tutte le delegazioni lombarde ieri in provincia di Bergamo per il soccorso in forra. Il Cnsas lombardo dispone infatti di una squadra regionale, che comprende soccorritori specializzati proprio negli interventi in forra: la loro azione tuttavia non si limita a operazioni che riguardano chi si infortuna durante la pratica di particolari attività sportive, come il canyoning, ma diventa fondamentale per esempio nelle ricerche di persone disperse, quando sono presenti corsi d’acqua e torrenti.

La prima parte della giornata si è svolta a Clusone, presso il centro operativo, con la parte teorica in aula, in presenza di due istruttori del Cnsas, uno nazionale e uno regionale, e di due istruttori tecnici regionali. Una ventina i partecipanti, provenienti da tutta la Lombardia. La seconda parte dell’esercitazione si è tenuta nella forra secca di Cerete e ha riguardato in particolare le manovre di aggiornamento sui presidi sanitari, da utilizzare durante gli interventi. Lo scenario di forra secca, senza l’acqua appunto, ha consentito di focalizzare la simulazione sul trattamento del ferito e sulla gestione degli aspetti cruciali del soccorso sanitario.

L’esercitazione, che fa parte di un programma periodico a cui i tecnici sono tenuti a partecipare, è un momento tecnico importante ma serve anche per rafforzare la coesione tra i soccorritori provenienti dalle diverse delegazioni lombarde del Cnsas.