«Solo con il vaccino vinciamo la sfida-virus»

Mancano poche ore all’apertura della campagna vaccinale di massa: il commissario per l’emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, ottenuto nei giorni scorsi il via libera dall’Agenzia europea del farmaco (Ema), ha fissato al 3 giugno prossimo l’inizio delle somministrazioni dell’anti-Covid anche agli adolescenti con età compresa tra 12 e 15 anni. Si attende oggi l’ufficialità dell’Aifa. La Lombardia, come da calendario, anticiperà a dopodomani le somministrazioni agli over 16: una notizia accolta con grande senso di responsabilità dai giovanissimi bresciani, pronti a sottoporsi alla vaccinazione appena sarà possibile. «Aspetto con ansia quel giorno - ammette Giorgio Rossini all’ultimo anno al liceo De Andrè -: credo sia davvero l’unica strada percorribile per uscire dalla pandemia da Covid. È nostro dovere farlo: per noi ragazzi è più semplice incorrere in occasioni di socialità che possano rappresentare un pericolo. (...)

