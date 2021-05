Stagionali introvabili: il Garda paga il conto

In questa fase di ripartenza per il turismo, anche sulla riviera del lago non passa sotto traccia la mancanza dei lavoratori stagionali. Rispetto alle stagioni pre pandemiche gli imprenditori adesso fanno fatica a reperire personale e sulle cause di questa fuga occupazionale le ipotesi sono divergenti. «Si lavorava molto con stagionali che arrivavano dalle regioni del sud come Calabria e Puglia – è l’analisi del direttore del Consorzio turistico Garda Lombardia Marco Girardi -. Adesso però tanti preferiscono non allontanarsi da casa usufruendo del reddito di cittadinanza e magari arrotondando con altri lavori saltuari». A questo poi si devono ovviamente aggiungere tutte le incognite del caso: «Fino a pochissime settimane fa ad esempio non si sapeva se, e in che modalità, potevano riaprire gli alberghi e solo adesso, chiamate ed assunzioni cominciano a concretizzarsi un po’ alla volta. Da Sirmione a Limone – continua Girardi –. (...)

