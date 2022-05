Strade, domenica di sangue: quattro vittime in quattro incidenti

Dal frontale nella notte agli schianti sulle due ruote in Trentino, al volo in una scarpata a Capovalle: terribile sequenza di morti. Due giovani motociclisti bresciani, un romeno e un'anziana di Idro

Un'impressionante catena di incidenti stradali ha funestato la domenica di Brescia. Quattro vittime in quattro diversi schianti è il bilancio finale, che lascia senza fiato. Dal primo, verificatosi poco dopo la mezzanotte tra sabato e domenica, sulla sp 11 a Desenzano costato la vita a un giovane romeno (ferita gravissima la donna che viaggiava al suo fianco) all'ultimo registrato alle 18 in Valsabbia, dove un'ottantenne residente a Idro è finita a ruzzoloni con la sua automobile giù per una scarpata, rimanendo uccisa sul colpo. Nel mezzo i due schianti in Trentino che hanno causato la morte di due giovani motociclisti, un 31enne originario di Borgosatollo e una ragazza di 29 anni di Brescia. Le informazioni nei diversi articoli allegati.