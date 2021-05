«Strategica la stazione della Tav sul Garda»

Dopo le dichiarazioni rilasciate la scorsa settimana dall’ex assessore regionale Mauro Parolini si è riacceso il dibattito sulla necessità di realizzare la stazione del Garda sulla linea dell’alta velocità in costruzione fra Brescia e Verona. A schierarsi a favore del progetto, attualmente fermo al Ministero delle Infrastrutture, è adesso il presidente nazionale di Coldiretti, il bresciano Ettore Prandini. «Il pressing in questo momento è soprattutto verso Regione Lombardia perché si adoperi nei confronti del Governo per sbloccare la realizzazione di una fermata sul lago di Garda - spiega Prandini -. Non vogliamo entrare nel merito di quale sia l’ubicazione migliore ma la presenza di una stazione in concomitanza di zone turistiche rilevanti come Sirmione o Desenzano rappresenterebbe un’importante risorsa turistica per il nostro territorio». (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola