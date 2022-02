La bonifica dei siti contaminati può giovare alla limitazione del consumo di suolo, a patto che la salvaguardia delle aree verdi dall'avanzata del cemento sia accompagnata da una visione politico-amministrativa in grado di fare sintesi tra la tutela dell'ecosistema e la pianificazione urbanistica. In questa sfida i singoli enti locali possono giocare un ruolo determinante ma non devono restare isolati: serve un modello di riferimento nazionale ed europeo. È quanto è emerso nella seconda giornata del workshop dedicato agli interventi e alle esperienze di risanamento promosso dalle realtà universitarie e di ricerca aderenti al SiCon e ospitato nella facoltà di Ingegneria di via Branze.

Il dibattito ha presentato i principali strumenti legislativi— in primis la legge regionale 31 del 2014 e la risoluzione approvata nell’aprile del 2021 dal Parlamento europeo per chiedere alla Commissione una direttiva vincolante a protezione della biodiversità del suolo — e presentato alcuni casi studio relativi a progetti di recupero di aree inquinate. L’ingegner Angelantonio Capretti, responsabile del settore Sostenibilità ambientale del Comune di Brescia, ha illustrato l'emblematica vicenda Caffaro e delineato i contenuti del progetto definitivo di bonifica della superficie interna al Sin.

I lavori prevedono una fase di decommissioning e di demolizione delle strutture industriali presenti e lo svolgimento di una serie di indagini per analizzare le sostanze presenti nel sottosuolo: certa è la presenza in quantità variabili di metalli pesanti quali mercurio, arsenico, piombo e rame, nonché di policlorobifenili (Pcb).

Alla luce dei 700 ettari di aree dismesse presenti nel territorio provinciale, l’ingegner Mario Nova, commissario del sin Caffaro, ha invitato a «considerare essenziale il fattore temporale, dato che situazioni di stallo possono determinare degrado, disagio sociale e utilizzi impropri a fini illegali», mentre l’avvocato Mara Chilosi, esperta in diritto ambientale, ha sottolineato la fragilità delle iniziative messe in atto da regione Lombardia rispetto al rischio «legato all'avvio di contenziosi, pianificazioni già effettuate e diritti acquisiti» e auspicato «l’approvazione di una legge nazionale sul consumo di suolo che ponga obiettivi vincolanti e regole precise».

Chiamato ad esprimere un parere sull'efficacia delle bonifiche in merito al contenimento del consumo di suolo, l’assessore regionale all'Ambiente Raffaele Cattaneo ha evidenziato il ruolo di «supplente» svolto dalla Regione riguardo a competenze costituzionali spettanti allo Stato. «La norma può aiutare a indirizzare gli sviluppatori, ma per garantire una bonifica di qualità è necessario che proponenti e amministratori locali credano fino in fondo alle potenzialità dell'intervento e alle ricadute positive per la collettività». •. D.Vit.