Tamponi per entrare nelle Rsa: via libera per le prenotazioni

È servito qualche giorno in più del previsto a Regione Lombardia per settare il sistema, ma da ieri i tamponi rapidi gratuiti per entrare nelle Rsa sono finalmente disponibili. «Per ora è necessario passare attraverso il call center di Regione Lombardia per effettuare la prenotazione in una delle circa cento farmacie aderenti nella provincia di Brescia - spiega Carla Mottinelli, presidente di Federfarma Brescia -Ma dal 5 luglio dovrebbe essere attivo anche il portale della Regione che consente all’utente di fare tutto in autonomia». L’annuncio da parte dell’assessore Letizia Moratti era arrivato ancora a maggio, ma per rendere possibile la gratuità dei test rapidi per chi si reca in una Rsa a trovare un parente ci è voluto un po’ più di tempo. Di fatto, la prenotazione era possibile soltanto a partire da ieri, quindi verranno effettuati nella giornata di oggi i primi tamponi rapidi gratuiti. (...)

