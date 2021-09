Tamponi salivari per il tracciamento

Tra le azioni messe in pratica da Regione Lombardia in vista dell’avvio del prossimo anno scolastico, ci sarà anche l’utilizzo dei tamponi salivari per il contact tracing in caso di soggetti positivi al virus, per evitare la chiusura di interi istituti. Lo ha confermato la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, rispondendo in Consiglio Regionale ad un’interrogazione di Elisabetta Strada (Lombardi Civici Europeisti) sull’avvio in sicurezza delle lezioni. «Nelle classi non coinvolte dai casi, si effettuerà il tampone molecolare salivare, ripetuto per almeno due settimane, per monitorare lo sviluppo del cluster, al fine di evitare chiusure di interi plessi scolastici, proseguendo nella didattica in presenza» ha spiegato la vicepresidente. «Con la ripresa dell’anno scolastico, l’obiettivo prioritario di Regione Lombardia è quello di garantire la frequenza scolastica in presenza. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola