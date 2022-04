Tav Brescia-Verona: per la super-ferrovia lavori ad alta velocità

Per 27 anni, dal 1992 con i primi studi di fattibilità, è esistita solo sulla carta, nelle varie versioni di un progetto più volte riveduto e corretto. Poi nell’agosto 2019 era comparsa nei campi della pianura bresciana e del basso Garda la «sottile linea rossa» delle reti da cantiere a delimitare le aree, senza che per mesi accadesse nulla di visibile. Infine nell’ottobre 2020 l’inaugurazione ufficiale dei cantieri a Lonato. Adesso la Tav Brescia Verona è un formicaio di cantieri più che visibili su tutto il territorio, per un tracciato ferroviario ora leggibile a occhio nudo da Mazzano a Calcinato, da Lonato a Desenzano fino a Pozzolengo, da dove la Tav scavalca il confine con il Veneto a Peschiera, quasi ovunque in affiancamento all’autostrada A4. A Lonato i segni più evidenti di questa accelerazione: sorge qui il grande cantiere logistico principale, alla frazione Campagna, 75 mila metri quadrati di cui 34 mila per lo stoccaggio provvisorio dei materiali di scavo, con gli alloggi per 240 addetti fra operai e tecnici di CepavDue e di ditte esterne in appalto. Da qui parte infatti la galleria ferroviaria a doppia canna destinata a sbucare in località Serraglio, ormai vicina a un primo traguardo: il completamento della prima «canna» di un tunnel lungo complessivamente 7.731 metri, di cui 4.800 metri da scavare con fresa meccanica.

A gennaio, secondo il costruttore CepavDue, erano stati scavati 3.170 metri su 4.800, attualmente invece dovrebbe mancare solo un chilometro circa per «bucare» sul versante di Desenzano, anche se i lavori erano stati rallentati in gennaio dall’incontro con una «bolla» di acqua di falda in località San Cipriano. Sempre a Lonato, si annuncia per dopo Pasqua la demolizione del cavalcavia sulla A4 a Campagna, che poi entro 8 mesi verrà ricostruito completamente nuovo (lungo 160 metri e largo 8,50, retto da 4 campate) causando inevitabili disagi in questi 8 mesi ai residenti del paese.La luce in fondo al tunnel entrerà in galleria da Desenzano, dove in località Serraglio sbucherà la galleria scavata con la «talpa» e dove sono in corso le attività di realizzazione della fossa di uscita. Da qui la talpa sarà smontata e spostata nuovamente nel cantiere di Campagna, da dove scaverà la seconda canna.

A Desenzano e Lonato, lo ricordiamo, all’estremità della galleria naturale di 4.800 metri, ci saranno due tratti di galleria artificiale lunghi rispettivamente 1.250 e 1.346 metri, da dove nelle due direzioni la ferrovia proseguirà poi in rilevato sul piano campagna: la preparazione del tracciato, in attesa della posa di rotaie e traversine è già visibile a occhio nudo in numerose località che da Lonato vanno verso Pozzolengo: Serraglio appunto, Machetto, San Lorenzino, Ronchedone a San Martino della Battaglia. A Pozzolengo invece la ferrovia proseguirà prevalentemente in trincea, circa un mese e mezzo sotto il piano campagna, attraversando il territorio comunale per poco meno di due chilometri, un chilometro e 800 metri, per poi sconfinare a Peschiera, sempre affiancando la A4. Unica opera che spiccherà anche visivamente a Pozzolengo sarà il nuovo cavalcaferrovia sopra la cascina Roveglia.

Il vecchio cavalcavia è già stato demolito in gennaio, il nuovo è atteso al più presto possibile: «Il termine dei lavori al cavalcaferrovia - spiega il sindaco di Pozzolengo, Paolo Bellini - è fissato per la fine di novembre, ma dopo Pasqua chiederemo un incontro con Cepav per valutare la possibilità di anticipare i tempi ad agosto, per non interferire con la vendemmia in una zona agricola e in particolare vitivinicola. Il disagio maggiore in questo periodo è per la viabilità: sia per il passaggio di moltissimi camion da e per i cantieri Tav, sia per una viabilità provvisoria che è funzionale al cantiere ma non alle attività di aziende locali e residenti». Un problema simile si registra anche a Calcinato. Bresciaoggi ne ha parlato pochi giorni fa: anche qui la demolizione di cavalcavia autostradali ha creato non pochi disagi alla viabilità interna. Perché la Tav avanza e a questo punto, da Rezzato a Pozzolengo, la vedono tutti. •. © RIPRODUZIONE RISERVATA