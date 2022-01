Il «mastodontico campo di alta pressione sub-tropicale» che in queste ore si è impossessato dell’Italia si è fatto sentire anche sulle montagne di Brescia, dove qualche sprazzo di neve è spesso interrotto da ampie zone erbose. Nonostante questo e vista la bella giornata, numerose famiglie si sono precipitate in Maniva, in Gaver e in varie località delle valli bresciane, per passare qualche ora all'aria aperta, smaltire pranzi e cene delle feste con un po' di movimento.

Nelle foto scattate questa mattina in Maniva, appunto, la gioia di tanti bambini impegnati a sciare o a far scivolare i bob e, in caso di necessità, «padelle» e sacchetti di fortuna.

L'alta pressione citata, la proteggerà il Paese dal freddo per gran parte dei prossimi giorni. Antonio Sanò, direttore del sito www.iLMeteo.it, spiega che la stasi atmosferica garantita dall’anticiclone avrà due effetti opposti: al Centro-Sud e sulle Alpi bel tempo e clima primaverile nei prossimi giorni, sulle zone pianeggianti del Nord e localmente anche in Toscana nebbie e nubi basse. Questo avrà ripercussioni anche sulle temperature. Nel primo caso i valori termici di giorno potranno addirittura superare i 20 gradi, altrove non andranno oltre i 9.

Una tale situazione potrebbe mutare verso l'Epifania, attorno al 5-6 gennaio: aria fredda di origine artica potrebbe entrare in Italia dalla Porta della Bora (Alpi Giulie). Se ciò venisse confermato si verrebbe a creare un veloce vortice ciclonico carico di maltempo che colpirebbe il Centro-Sud adriatico con precipitazioni anche nevose a quote piuttosto basse. Al Nord l’aria fredda causerebbe un importante crollo delle temperature, anche di 8-10 gradi rispetto a questi giorni.