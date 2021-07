Tempesta a Gambara, Gibellini e Lorenzoni: “Ridiamo mezzi e sede ai volontari ANC”

Sui danni alla sede dei volontari ANC di Gambara, sono intervenuti il sindaco reggente Simone Gibellini e l’Onorevole Eva Lorenzoni (Lega), membro della commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera dei Deputati e originaria del Comune bresciano colpito dalla tempesta dei giorni scorsi. “La priorità è restituire la sede ai volontari – spiega Simone Gibellini – e il Comune si è mosso fin dalle ore successive alla tempesta per fare la sua parte ottemperando a tutti gli obblighi del caso. Abbiamo infatti denunciato immediatamente il sinistro all’assicurazione, comunicato la messa in sicurezza con somma urgenza alla soprintendenza e inviato la pratica RASDA a Regione Lombardia, per le spese più immediate e urgenti, ovvero quelle per stabilizzare l’edificio. Inoltre il nostro ufficio tecnico ha trovato una ditta che si è già messa all’opera per i primi lavori e restiamo in attesa della quantificazione dei danni complessivi da parte del perito. L’obiettivo è interessare tutte le istituzioni e trovare insieme una soluzione che ci consenta di raggiungere l’obiettivo finale”.

“Esprimo massima solidarietà ai volontari – prosegue Eva Lorenzoni – che meritano risposte in tempi rapidi. Oltre ai problemi causati alla sede infatti, occorre trovare una soluzione anche per quanto riguarda le tre autoambulanze danneggiate dalla tempesta. Non conosciamo ancora le modalità di risarcimento da parte dell’assicurazione, ma stiamo valutando insieme anche altre soluzioni, data l’importanza fondamentale di questi mezzi per tutta la comunità. Più in generale tutte le Istituzioni stanno collaborando in maniera fattiva per poter intervenire nelle modalità più rapida possibile. Un plauso in particolare al sindaco reggente Simone Gibellini che non ha perso tempo, attivando in tempi record tutte le procedure del caso. E un ringraziamento anche al consigliere regionale Francesca Ceruti che ha prontamente allertato l’Assessore regionale al Territorio, Pietro Foroni, da sempre molto sensibile e attento quando si verificano eventi calamitosi di questa portata. Purtroppo però spiace constatare come qualcuno, per meri interessi politici, abbia approfittato di una sciagura per portarsi avanti in vista delle elezioni. Del resto c’è chi sbaglia interlocutore e fa fare passerelle elettorali a forze politiche che sulla partita non toccano palla e chi invece, in silenzio, dialoga ormai da giorni con Regione Lombardia, che è già sul pezzo e sono certa farà il possibile per portare a casa il risultato: ridare ai volontari ANC la loro sede storica - conclude Eva Lorenzoni - e farlo soprattutto in piena sicurezza”.