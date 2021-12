Tempesta dell’Immacolata Ghiaccio e fiocchi di neve

In arrivo la «tempesta dell’Immacolata» con neve in pianura al Nord, in Piemonte e Lombardia ma probabilmente anche in Liguria e Veneto. È la previsione di Antonio Sanò, direttore del sito iLMeteo.it. Questa, sottolinea Sanò, «attiverà intensi venti meridionali che faranno peggiorare il tempo anche su Sardegna, Toscana e Lazio e sulla Campania». Il maltempo non colpirà l’Italia il solo 8 dicembre, ma tutta la settimana. «Nelle prossime ore - avverte - un vortice freddo abbandonerà l’Italia influenzando il tempo al Centrosud e in Sardegna con rovesci diffusi e nevicate a quote di collina sull’isola e al Centro e a 1000 metri al Sud. A partire da oggi venti di Maestrale soffieranno impetuosi spazzando via le nubi su quasi tutte le regioni, ma faranno abbassare sensibilmente le temperature». (...)

