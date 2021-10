Terza dose di anti Covid: da lunedì per gli over 80 partono le vaccinazioni

Con un anticipo sui tempi, rispetto alla metà di ottobre prevista originariamente, si apriranno domani in Lombardia, per gli over 80 che hanno concluso il ciclo primario di vaccinazione da almeno sei mesi, le prenotazioni per la terza dose «booster» con Pfizer o Moderna. Le somministrazioni ai 710.000 lombardi interessati (circa 90.000 i bresciani) inizieranno già da lunedì nei centri distribuiti su tutto il territorio ed entro fine mese interesseranno anche i presìdi residenziali per anziani. Lo ha annunciato ieri Regione Lombardia con una novità, peraltro attesa: si potrà anche andare in farmacia. Terminato con successo il periodo di sperimentazione per 21 farmacie lombarde che per tutto agosto e settembre hanno somministrato agli over 60 il monodose Johnson&Johnson (due in provincia di Brescia: la Formentini di via Diaz in città e la Botturi a Paderno Franciacorta) ora scenderanno in campo tutte le altre. (...)

