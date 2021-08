Terza dose, ecco il piano per la Lombardia

Prevenire è meglio che curare. In tempo di Covid, ancor di più. Chissà se il detto, alla soglia del secondo inverno pandemico, sarà tradotto da parole a fatti. La consapevolezza, evidentemente c’è. Guido Bertolaso, coordinatore del programma vaccinale in Lombardia, lo va ripetendo da alcuni giorni: l’unico modo per scongiurare il ritorno in autunno al lockdown, «alle zone gialle, arancioni o rosse è quello di pianificare per tempo, come è chiamato a fare un Paese civile, la somministrazione delle terze dosi a partire dagli anziani che vivono in Rsa, con il personale sanitario e i fragili: gli over60 e chi ha patologie». Il tempo c’è visto che la situazione epidemica attuale «non è tragica» e «visto che i vaccini ci sono». Questo deve essere l’impegno per settembre con il rientro dalle ferie e la ripresa di scuole e attività produttive «quando potrebbero esserci nuove ondate». (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola