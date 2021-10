Terza dose, già vaccinati 31 mila bresciani

Hanno aperto ieri sul portale https://vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it le prenotazioni dell'antinfluenzale per gli over 65. Dal 4 novembre potranno prenotare anche i cittadini a rischio per patologia e donne in gravidanza; dal 9 novembre i bambini da 6 mesi a 6 anni e dal 15 novembre le altre categorie previste dalla circolare ministeriale. Quasi 2,8 milioni le dosi messe a disposizione dalla Regione che ritiene il vaccino antinfluenzale un «alleato importante, fondamentale per le persone ad alto rischio complicanze». Potrà essere somministrato dai medici di base, nei centri vaccinali e in spazi dedicati individuati dalle Asst in collaborazione con i Comuni. Ma le prenotazioni procedono anche sull'altro fronte, quello anti-Covid. Chi ha completato il ciclo vaccinale entro il 31 maggio e ha più di 60 anni può registrarsi sull'altro portale regionale https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia. (...)

