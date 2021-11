Terza dose: la Regione ora «chiama» gli over 60 vaccinati con AstraZ

La campagna vaccinale prosegue a ritmo serrato in tutta la Lombardia e a Brescia in settimana verrà tagliato il traguardo del milione di vaccinati totali. Intanto le giacenze negli hub locali confermano come ci siano 307.511 dosi ferme in attesa di essere inoculate; di queste 165.834 sono Pfizer e 119.110 Moderna. Secondo il calendario delle prenotazioni oggi saranno 679 i bresciani che varcheranno la soglia di un hub per la prima o seconda dose mentre la corsa riprenderà a pieno ritmo già da domani con 2.369 prenotazioni e altre 1.746 per dopodomani. Del resto la provincia ha risposto sempre «presente» e a poche ore dall’apertura delle prenotazioni per la terza dose erano stati circa tremila i bresciani over 60 che avevano bloccato nella prima giornata in cui era possibile. Complessivamente in tutta la Regione le prenotazioni per l’ulteriore richiamo in questa fascia d’età nella prima giornata erano state 24.085. (...)

