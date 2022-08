Gelmini: «Terzo polo, la proposta più credibile e leale per rilanciare l’Italia»

Mariastella Gelmini, dal 13 febbraio 2021 ministro per gli Affari regionali e le Autonomie nel governo Draghi, ha ricoperto l'incarico di ministro dell'Istruzione dall'8 maggio 2008 al 16 novembre 2011 nel quarto governo Berlusconi e di capogruppo di Forza Italia alla Camera. Il 20 luglio 2022 lascia Forza Italia dopo la votazione al Senato sul voto di fiducia al governo di Mario Draghi aderendo ad Azione, per cui è candidata al Senato in Lombardia nei collegi P02 e P03 che corrispondono a Milano e Brescia al secondo posto dopo Matteo Renzi. Il 25 settembre anche i bresciani saranno chiamati alle urne.

Dopo tanti anni, per la prima volta, il suo nome sarà sotto un simbolo diverso, quello di Azione?

La decisione di Forza Italia di far cadere il governo Draghi è l’epilogo di una deriva sovranista e populista che ha definitivamente tradito il progetto iniziale (moderato, liberale e riformista) del movimento in cui ho militato per tanti anni. Forza Italia ormai è la brutta copia della Lega e se a oggi in tanti hanno deciso di lasciare il partito e di fare un percorso diverso, evidentemente vuol dire che la gestione degli ultimi tempi è stata del tutto fallimentare. Sarei potuta rimanere per un seggio sicuro in Parlamento anche nella prossima legislatura, ma mai avrei potuto rinnegare i miei valori e rendermi complice di chi - con Salvini - ha preferito mandare a casa un presidente del Consiglio come Mario Draghi, gettando il Paese nell’instabilità.

Azione, per un breve momento, ha scelto l’alleanza col Pd. Da ex di Forza Italia come ha vissuto quella situazione?

Inizialmente Carlo Calenda aveva portato il Pd a sottoscrivere un patto sul taglio del cuneo fiscale, sulla revisione del Reddito di Cittadinanza, sulla riduzione delle tasse, sul no alla patrimoniale, sull’europeismo e l’atlantismo. Ma quando Letta ha siglato poco dopo un accordo elettorale con la sinistra di Fratoianni, per noi è stato subito chiaro: impossibile proseguire. E Calenda con coraggio e determinazione ha saputo invertire la rotta e far nascere il Terzo polo, la vera novità di questa tornata elettorale. Diventeremo la casa dei liberali, dei popolari e dei riformisti, di chi anche senza tessera di partito in tasca sceglie per l’Italia la strada della serietà e della concretezza.

Azione, non c’è dubbio, è la formazione politica, con Italia viva, che più di tutte si rifà all’agenda Draghi. Qual è il programma che proponete?

La destra a guida sovranista ci spinge ai margini dell’Europa e Letta alleandosi con la sinistra massimalista rischia di essere condizionato dal partito del «no a tutto». Il Terzo polo è la proposta più credibile che potevamo dare al Paese. L’Agenda Draghi è l’Agenda Italia. È urgente promuovere a livello Ue il tetto al prezzo del gas e occorre mettere subito mano alla riforma del mercato dell’energia nazionale con il Gse come acquirente, assegnando un prezzo di mercato per l’energia prodotta tramite gas e uno fisso per quella prodotta con fonti rinnovabili. Questo dovrebbe portare ad una sensibile riduzione del costo dell’energia elettrica. E soprattutto no alla rinegoziazione del Pnrr: abbiamo delle scadenze con l’Europa che vanno rispettate, entriamo in una nuova fase ma non possiamo ripartire di nuovo dal via come nel gioco dell’oca. Avanti con riforme, investimenti e obiettivi, senza perdere risorse.

E ai cittadini di Brescia cosa può proporre?

Siamo chiamati a fare i conti con la crisi energetica, con l’aumento dei prezzi e la carenza di materie prime. Emergenze che attanagliano anche Brescia e la sua provincia. Taglio del cuneo fiscale, no alla patrimoniale o a nuove tasse, abolizione dell’Irap e un fisco più vicino ai cittadini, assegno unico per i figli, battaglia al «Nutriscore» a difesa delle nostre eccellenze agroalimentari, industria 4.0 e detassazione per una mensilità aggiuntiva per i lavoratori. E poi penso ai giovani. Per esempio Brescia, dopo Milano, è la città lombarda più cara per le ragazze e i ragazzi che studiano fuori sede: noi proponiamo un sostegno alla residenzialità per gli studenti iscritti a università o Its per un massimo di 4 anni. Queste sono le nostre proposte.

Il premier Draghi, giorni fa al Meeting di Rimini, ha mostrato di essere ottimista, a prescindere da quello che sarà il nuovo governo. Condivide questo ottimismo?

Draghi è l’uomo della concretezza. Davanti a noi abbiamo sfide cruciali per il futuro dell’Italia, nelle prossime settimane si discuterà in Europa di gas ed energia e credo che lui sia la persona più adatta per portare avanti la trattativa nell’interesse di famiglie e imprese italiane. Le elezioni di settembre sono uno spartiacque, vedremo quello che accadrà. In caso di vittoria della Meloni non mi spaventa la deriva autoritaria, ma sono preoccupata per il portafoglio degli italiani, mi preoccupa l’isolamento in Europa e il rischio di perdere le risorse del Pnrr.•.