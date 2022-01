Test antigenico in farmacia per uscire dall'isolamento

Farmacie sempre più in prima linea nella lotta a Covid-19 che con le sue varianti, ultima l'Omicron, non accenna a mollare la presa. Nelle ultime settimane è forte lo sforzo per rispondere alla richiesta di tamponi. Ieri Regione Lombardia ha comunicato che le farmacie possono effettuare i tamponi antigenici rapidi anche per l’uscita dall’isolamento. Oggi arrivano alcuni chiarimenti da parte dell'Ordine dei farmacisti di Brescia e provincia. Il flusso di registrazione degli esiti dei tamponi ad oggi presente in farmacia, evidenzia il presidente Francesco Rastrelli, è lo strumento utile a garantire gli adempimenti connessi alla trasmissione del tampone antigenico rapido finalizzato alla cessazione dell’isolamento, della quarantena e dell’auto-sorveglianza. In merito alla tipologia di antigenico somministrato dal farmacista, viene precisato che la normativa nazionale non distingue tra tampone antigenico di prima, seconda o terza generazione e pertanto son tutti considerati validi fermo restando le indicazioni specifiche di norma dei dispositivi diagnostici. Verificata la disponibilità dei farmacisti e vista la situazione epidemiologica che denota una importante crescita dei casi - si legge in un comunicato stampa dell'Ordine - si considera possibile anche l’invio in farmacia per la chiusura Isolamento senza oneri per il cittadino. Infine, il tampone antigenico positivo non richiede conferma con molecolare.