Test salivari nelle scuole, si parte con il "lecca lecca"

È come una caramella lecca lecca da tenere in bocca per un minuto, e l’esame è fatto. Si tratta del nuovo test salivare per individuare il contagio da Covid 19 che parte sperimentalmente in Lombardia grazie a una mozione presentata dal vice presidente della commissione sanità, Simona Tironi. Oggi si comincia con 86 alunni della primaria di Travagliato, cinque classi i cui famigliari hanno dato consenso almeno all’80 per cento su 108 iscritti. Di ATS ci saranno 2 assistenti sanitarie ed un medico Usca. «Si userà modello “Lollisponge” (lecca lecca, ndr) e porteremo in laboratorio Poliambulanza - hanno spiegato in Ats -. Sono evidenti i vantaggi del salivare rispetto al nasofaringeo, meno invasivo, più semplice e, soprattutto, senza bisogno di operatori sanitari». I campioni in provette poi verranno mandate in Poliambulanza per ottenere risposta in giornata. (...)

