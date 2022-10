Tetto al contante più alto, Brescia è per il «sì»

Gli artigiani: «Non è in questo modo che si combatte l'evasione fiscale Ma il tetto non superi i 5 mila euro: eccessiva la proposta di Salvini a 10mila euro»

Innalzare il tetto sull’utilizzo del denaro contante? L’approvazione da parte del mondo artigianale bresciano è plebiscitaria. Pochissimi i dubbi a riguardo: «La modifica è giusta: non è agendo su questi limiti che si combatte seriamente l’evasione fiscale, un fenomeno dovuto essenzialmente a un fattore culturale da riformare». E, per l’ennesima volta, torna a ripetersi una questione che sembra diventata una tradizione tutta all’italiana: al cambio di Governo corrispondono nuove concessioni o restrizioni sull’utilizzo dei contanti.

Governo che hai, modifica che trovi

L’ex premier Mario Draghi lo scorso gennaio, provò a portarlo a mille euro. Il decreto Milleproroghe però, entrato in vigore nel marzo successivo, annullò ogni modifica (riconfermando i duemila euro di limite) per posticiparla definitivamente all’inizio del 2023. Ora, è il Governo Meloni a voler mettere mano (ma in direzione opposta) al tetto al contante, alzando l’asticella a 3 mila o a 5 mila euro, ed escludendo l’alternativa avanzata dalla Lega che lo vorrebbe a 10 mila.

Favorevoli a un innalzamento, "ma 10mila euro è troppo"

«Sicuramente l’idea di Salvini è eccessiva, considerato che il reddito medio di un italiano raggiunge a malapena i 20mila euro. Portarlo a 3mila o addirittura a 5mila euro, invece potrebbe essere il giusto compromesso che faciliterebbe alcune attività e operazioni», sottolinea Giovanni Franciosi, titolare a Brescia di una ditta di impianti elettrici, riferendosi agli acquisti di materiali e prodotti fuori provincia o regione. «In quei casi è preferibile il pagamento alla consegna, perché più sicuro, ma - specifica l’artigiano - non sempre il corriere è propenso ad accettare un assegno, una modalità ormai troppo obsoleta. Dall’altro lato, è possibile che l’artigiano abbia fissato un plafond basso alla propria carta di credito, non riuscendo di conseguenza a raggiungere il valore richiesto. Difficoltà, quindi, che un domani potrebbero venire meno, senza per questo favorire un aumento dell’evasione, spesso associata erroneamente ad alcuni settori artigiani».

"Chi evade lo fa anche grazie a cittadini conniventi"

Un pensiero condiviso da Roberto Franchi che in città ha un’azienda di termoidraulica «perché - sottolinea, - chi vuole evadere lo fa, al di là degli impedimenti. Mi dispiace però - aggiunge - che per quei pochi artigiani che delinquono ci vada di mezzo un intero mondo di lavoratori onesti. Inoltre, se l’artigiano riesce ad evadere è solo grazie a cittadini conniventi, colpevoli e responsabili in egual misura. È un fattore culturale: ci sono Paesi del Nord Europa che, pur non avendo un limite sui contanti, non sono travolti dall’evasione fiscale».

Molteplici, a tal proposito, le norme messe in campo dalla politica italiana per ricostruire il flusso del denaro. «La maggior parte degli interventi che ci competono sono inseriti all’interno di misure statali e di bonus, distribuiti su varie percentuali, che portano a un completo e obbligato tracciamento dei pagamenti, in quanto funzionali alla detrazione - sottolinea Numa Sbaraini, titolare di Sos Edilizia di Brescia -. Agevolazioni fiscali a cui pochi rinunciano, annullando completamente il nero».

Pagamenti elettronici ok, ma non tutto è positivo

Strumenti a cui si affianca l’obbligatorietà, per ogni professionista che effettua attività di vendita o prestazione di servizi, di accettare pagamenti elettronici tramite Pos. «Incentivare il denaro elettronico può essere comodo per i più giovani ma penalizza le persone anziane - specifica Massimo Dell’Osso, artigiano edile -. Incoraggiarne l’utilizzo può avere, certamente, una sua utilità ma non possiamo tralasciare gli aspetti negativi, tra cui il venire meno della privacy, con il tracciamento di ogni spostamento e pagamento, le troppe spese di gestione e transazione che dovrebbero essere azzerate e, non da ultimo, una percezione sbagliata del valore del denaro». •. © RIPRODUZIONE RISERVATA