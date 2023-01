Tra Brescia e Verona alla scoperta del caviale: Italia primo produttore d'Europa

Reportage di Matteo Mohorovicich per il Settimanale della Tgr in onda sabato 7 gennaio 2023 alle 12.25 su Rai 3.

Un viaggio tra Brescia e Verona, alla scoperta delle aziende che producono il pregiato caviale del quale l’Italia è il primo produttore in Europa e il secondo al mondo: è quello che ha compiuto Matteo Mohorovicich per il Settimanale della Tgr, il rotocalco curato da Monica Busetto in onda oggi - sabato 7 gennaio 2023 - alle 12.25 su Rai 3.

Tra le realtà più conosciute del territorio spiccano naturalmente le vaste strutture per l'allevamento di storioni di Agroittica Lombarda a Calvisano nella Bassa bresciana ma vari stabilimenti - con produzioni d'eccellenza - sono ospitati in altre località della provincia e nella pianura veronese e mantovana.

Gli altri temi in programma: dal carcere minorile Beccaria ai presepi viventi

Nel corso del programma Rai molteplici saranno le tematiche trattate, a partire dalla recente fuga dei giovani dal Beccaria e dalla situazione del carcere minorile milanese attraverso le parole di chi conosce i ragazzi e i loro problemi. In Valtellina tra Bormio e Santa Caterina si parla delle pedalate per produrre l'energia che serve a illuminare l’albero di Natale come di recente sperimentato anche in Valcamonica a Borno (qui anche il link al VIDEO) e della tradizionale fiaccolata notturna dei maestri di sci.

Spazio anche alla carenza di farmaci e al tema dell'influenza di questa stagione: l’"australiana" continua a colpire ma in molto luoghi scarseggiano i medicinali, in particolare antipiretici e antinfiammatori.

Nel corso del programma Rai si parlerà anche dei maestri di bottega, delle case in pietra e del presepe vivente di Bevagna in Umbria, tra i borghi più belli d’Italia per chiudere con i 90 anni di sci a Sestriere, in Piemonte, e con gli oltre duecento coristi per la Big Vocal Orchestra di Venezia, la formazione vocale più grande d’Italia (forse d’Europa).