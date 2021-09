«Tra due capitali un solo binario non è sufficiente»

Brescia e Bergamo sempre più unite verso il 2023, ma separate da un sistema di collegamento ferroviario inadeguato. «Tra città come le nostre non può esserci un solo binario. Ci rendiamo conto che il raddoppio le Ferrovie non possono realizzarlo in un anno, ma l'essere capitali della cultura può stimolare ad avviare il progetto», concordano i sindaci di Brescia e Bergamo: Emilio Del Bono, e Giorgio Gori ieri in Loggia per fare il punto sulla sfida del 2023. Dopo la scelta del titolo, «La città illuminata», ora toccherà al logo. Al bando hanno partecipato 33 realtà. «La scelta non tarderà, questione di pochissime settimane», ha sottolineato l'assessore alla Cultura, Laura Castelletti, affrettando i tempi immaginati da Gori. Titolo, logo, dialogo aperto sui progetti, sollecitazioni al mondo dell'impresa perchè la capitale proietti i suoi effetti oltre il 2023: si tratta non solo di rafforzare il rapporto tra due città, ma di «far venir fuori una nuova identità», dice Baia Curioni. (...)

