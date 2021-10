Tra guerra e antichi mestieri In Castello assaggi di Medioevo

Corre il maggio del 1238. Dopo la pesante sconfitta a Cortenova Brescia è isolata. L’Impero degli Hohenstaufen continua ad avanzare. Alla guida Federico II, il nipote del Barbarossa. Sulla divisa tante le cicatrici e gli stemmi quanti gli onori e la fama. La «meraviglia del mondo» per molti, «l’anticristo» per altri. Persino il «messia». Sempre, una leggenda. Sventolano le bandiere bianche sulle mura del Castello, maestoso ed imponente sul Cidneo. Spicca il leone rampante blu, linguato ed armato di rosso fuoco. «Hic sunt leones Brixiae», vale a dire: «qui ci sono i leoni di Brescia». Un avvertimento e una premonizione? Non per Federico II, deciso ad invadere Brescia prima di dirigersi verso Milano. Un’impresa facile e veloce. Ma non sarà così. Brescia è una città che sa sorprendere sempre e resistere ancor di più. Non tutti ancora conoscono quei fatti che si svolsero tra il maggio e l’agosto del 1238 per mano di Federico II di Svezia. (...)

