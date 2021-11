Tram e metrò: Travagliato e Sarezzo prossime fermate

Portati a casa i 359 milioni di euro per il tram Pendolina-Fiera, il sindaco Emilio Del Bono guarda avanti. E traccia le linee di una poderosa «cura del ferro» che aggancia i 40 comuni della seconda cintura a un sistema di trasporto pubblico sostenibile, affidabile e di qualità. Con il duplice obiettivo di dare una valida alternativa alle 200 mila persone che ogni mattina raggiungono la città in auto dalla provincia, e di consegnare alle amministrazioni future un piano della mobilità che in una decina d’anni potrà fare di Brescia una vera città metropolitana. La metro c’è già, il tram ci sarà con il 70 per cento dei 12 chilometri in sede propria a garantire qualità e tempi certi. Chiusa l’offerta efficace in città, Del Bono vede arrivare il tempo di far uscire i punti di forza della mobilità dal contesto urbano per intercettare la mobilità privata extraurbana con il prolungamento della metro a Sarezzo e del tram a Travagliato. (...)

