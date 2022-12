Tram a Brescia, il 2023 sarà l' anno decisivo

Mancano pochi mesi al termine della consiliatura, ma sono molti i traguardi che nel 2023 Emilio Del Bono e la sua squadra contano di realizzare. Verrà riaperto - ha spiegato ieri il sindaco - corso Bazoli a Sanpolino, sarà completata la Casa del parco delle cave, e inaugurato il teatro Borsoni all’ex Ideal. Inizieranno i lavori della Piccola velocità e alla Caserma Papa, e chiuderanno in via Veneto. Il Castello avrà lo spazio didattico all’ex palazzina Ufficiali, e vi aprirà i battenti il nuovo Museo del risorgimento. Sul fronte impianti sportivi, arriveranno al traguardo i lavori al centro di San Bartolomeo, partirà la progettazione del nuovo Palalgeco a Sanpolino grazie ai fondi Pnrr e del palazzo indoor di atletica accanto al «Gabre Gabric».

Ma sarà soprattutto l’anno in cui si chiuderà l’iter per il tram, la più grande opera (da 360 milioni) «interamente finanziata dallo Stato dal 1945 ad oggi», che «completerà il sistema della mobilità portando i passeggeri dei mezzi pubblici da 80 milioni a 40 che erano». «Non abbiamo avuto grande sostegno sul Tpl da parte della Regione, ne per la spesa corrente né per gli investimenti. E ci dispiace - ha polemizzato Del Bono - che l’anno si chiuda con la notizia che mancano le risorse per il treno suburbano, che ha impegnato noi nella riqualificazione della stazione di porta San Giovanni e del sottopasso di via Rose».

Superfluo ricordare che il 2023 sarà per Brescia l’anno di Capitale cultura, a partire dalla visita del presidente Mattarella: «Non sarà un luna park, ma l’occasione per metterci in mostra. La pandemia ci ha portato un riconoscimento per così dire senza competizione, ma avremmo potuto comunque vincere - ha detto il sindaco -: abbiamo tutte le carte in regola». L’auspicio di Del Bono per il 2023 va però oltre Brescia: «Che sia l’anno nel quale si negozia la pace. Brescia, che fa parte della rete Coordinamento enti locali per la pace ed è promotrice di un Festival cresciuto negli anni, vuole poter svolgere un ruolo anche dentro dinamiche internazionali complesse».

Dinamiche che hanno condizionato il 2022, iniziato con l’arrivo qui di migliaia di profughi ucraini e proseguito con i rincari energetici che hanno generato 10 milioni di extra costi per il Comune. Ma la giunta ha scelto di non fermarsi «coniugando risposte immediate con una visione proiettata sul futuro». Sono quindi state riqualificate - ha elencato il sindaco - tre vie centrali (Gasparo, X Giornate e Musei, i cui cantieri sono in dirittura d’arrivo) e i palazzi storici: dal Carme in via San Faustino, alla Cavallerizza, al Nuovo Eden i cui lavori sono in corso, fino a Palazzo Tosio, «grande cuore della Brescia dell’Ottocento». Senza contare il Mo.Ca, scelto non a caso per ospitare l’incontro di ieri. Forte la sinergia con l’università, che vedrà un nuovo tassello nel collegio universitario all’ex Ca’ Nöa. Ancora è stata avviata la bonifica per tutti parchi a Sud e completata quella al Calvesi («quando siamo arrivati non c’era nemmeno neanche un’infrastruttura per l’atletica, ora ben due»), inaugurati l’autostazione di via Solferino e il depuratore del Mella «scommessa con i sindaci della Val Trompia».

E non sono mancati gli imprevisti, come il maxi incidente al ponte di via Volturno «per il quale nel 2023 andrà trovata una soluzione definitiva». II tutto - ricorda Del Bono - con la partecipazione corale dei cittadini, grazie ad una «maggioranza che in 10 anni ha sempre tenuto» e, talvolta, anche alla condivisione con la minoranza.•. Na.Da.