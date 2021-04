Trasporti pronti a partire. Resta il "nodo" assembramenti

La Lombardia torna a colorarsi di arancione e oltre 400 pullman di Sia/Arriva, più altri 100 di rinforzo, da martedì prossimo si metteranno in moto per riportare a scuola i circa 20 mila studenti delle scuole superiori che si muoveranno con il mezzo pubblico extraurbano per la didattica in presenza al 50 per cento. Il sistema è già stato sperimentato a gennaio, e ha funzionato. E si è abbastanza certi che anche per la ripresa delle lezioni scolastiche dalla settimana prossima, a bordo il distanziamento sarà assicurato. Ancora una volta, però, il problema dei pericolosi assembramenti si ripresenterà non tanto sui mezzi, quanto durante le attese alle fermate e all’uscita dalle aule scolastiche, quando tutti gli studenti avranno fretta di tornare a casa e prenderanno d’assalto il primo mezzo utile, senza porsi il problema del contagio. (...)

