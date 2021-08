Tre mesi di ricerche senza alcun risultato

L’allarme era scattato attorno alle 11 di sabato 8 maggio, quando la centrale operativa del 112 aveva ricevuto da Temù l’accorata telefonata di una figlia che chiedeva aiuto per il mancato rientro della madre. In poco tempo la macchina dei soccorsi si mise in moto con tecnici del soccorso alpino, militari del Sagf, vigili del fuoco, carabinieri e volontari della protezione civile. Sembrava un’operazione di routine: la ricerca di persona vittima probabilmente di un infortunio nel bosco. Ma al calar del buio Laura Ziliani non era ancora stata trovata. Durante la prima notte (e nelle successive) sul posto rimase un presidio. Il giorno dopo affluirono in alta Valle altri nuclei da mezza Lombardia specializzati in ricerche fluviali e in luoghi difficilmente accessibili. Sabato 15 la maxi battuta autorizzata dalla Prefettura che coinvolse quasi 300 persone (molti semplici cittadini), conclusa con un nulla di fatto. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola