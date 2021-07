«Troppi contagi in Spagna, figlie a casa»: una madre bresciana lancia l'allarme

•• «Chiediamo che il viaggio venga annullato perché le notizie che arrivano da quei luoghi sono tutt’altro che confortanti», è l’appello lanciato da Barbara Menoni, mamma di due minorenni vincitrici della borsa di studio Estate INPSieme, progetto a totale o parziale copertura dell’ente di previdenza e rivolto ai figli dei dipendenti della pubblica amministrazione selezionati sulla base di meriti scolastici. Partenza: domani. Meta prevista: Malaga. Ma in Spagna i contagi hanno ripreso a salire. Solo l’altro giorno si contavano quasi 44 mila casi. «Abbiamo partecipato al concorso lo scorso maggio, quando la situazione era ben diversa. Inizialmente la direzione era Londra, sostituita per ragioni Covid con Malaga. È stato quindi dato l’anticipo, ma ora i contagi in Spagna stanno salendo in maniera incontrollata - spiega la mamma -. Il tour operator si rifiuta di cancellare il soggiorno e se ci rifiutiamo di partire, la penale è il pagamento dell’intero pacchetto: posso capirlo, il settore delle agenzie di viaggio e il turismo sono stati duramente colpiti dalla pandemia, ma da genitore non posso accettarlo. È da incoscienti mandare decine di minori in mezzo a uno scenario simile ed è imbarazzante il silenzio dell’Istituto pubblico».

Una preoccupazione che coinvolge anche le giovani studentesse. I rischi infatti sarebbero due: «Se la Spagna dovesse disporre un nuovo lockdown rimarrebbero lì e si dovrebbe avviare una complessa trafila per il rimpatrio - descrive Barbara -, oppure se qualcuno della compagnia dovesse risultare positivo, nonostante la gran parte di loro sia già vaccinato, sarebbero costretti a restare chiusi dentro delle strutture non adeguate. Sono ragazzi dai 13 ai 18 anni, troppo piccoli per affrontare da soli tutto questo». Ma non solo: il viaggio in sé non avrebbe già più senso. «Erano previsti 15 giorni di soggiorno: mattina a scuola e pomeriggio tra attività comunitarie, escursioni, visite guidate. Causa Covid ogni iniziativa è stata soppressa, si ritroverebbero quindi a trascorrere due settimane chiusi dentro il campus. So anche che alcune Regioni italiane intendono introdurre la quarantena per chi torna da territori a rischio, l’Abruzzo lo ha già disposto», aggiunge. Il progetto, su scala nazionale, coinvolge in questa tranche una cinquantina di famiglie, «ma le partenze continueranno fino a fine agosto e già si rincorrono notizie di quarantene tra i partecipanti al bando».

E in caso di rinuncia? «A quanto pare l’aumento esponenziale dei contagi non è una motivazione valida e quindi dovremmo pagare l’intero pacchetto anche se non dovessero partire: 4 mila euro. Per questo chiediamo che l’Inps annulli tutto. Abbiamo provato a contattarlo, scritto mail, senza ricevere risposte - chiosa la mamma -. Il tour operator invece ha organizzato un webinar su youtube per rispondere a “tutte” le domande scritte, peccato però non rispondesse a quelle più scomode. Io molto probabilmente non farò partire le mie figlie e non pagherò quanto richiesto. Come me, molti altri. Confidiamo comunque in una risposta ufficiale e che l’ente ci venga incontro, cancellando il viaggio».•.