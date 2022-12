Ultimi eventi a Procida, poi l'onda della Cultura lambirà Brescia e Bergamo

Un anno contraddistinto da 45 progetti nel segno di uno slogan divenuto virale, «La cultura non isola», con tanti «cittadini temporanei» più che «turisti», come rilevano gli amministratori. Procida si prepara a salutare il 2022 da Capitale Italiana della Cultura: anno in cui è avvenuta di sicuro una significativa trasformazione del piccolo borgo il cui patrimonio materiale e immateriale è stato valorizzato. Dopo il rinvio disposto nel rispetto della tragedia che, lo scorso 26 novembre, ha colpito la vicina Ischia, sono stati programmati a gennaio 2023 gli ultimi due eventi di Procida 2022: domenica 15 gennaio, il pomeriggio, è in programma quello conclusivo, una grande festa di piazza nel segno della musica e dell’ecosostenibilità.

Mercoledì 18 gennaio nel Teatro di Corte del Palazzo Reale di Napoli, al termine di un incontro-evento con alcuni dei grandi protagonisti del programma culturale, alla presenza delle istituzioni nazionali, regionali e locali, Procida trasferirà invece il testimone di Capitale alle città di Brescia e Bergamo, rappresentate dai rispettivi sindaci Emilio Del Bono e Giorgio Gori. «Il 2022 ha regalato all’isola una notorietà importante e tra le eredità di cui andiamo orgogliosi c’è senz’altro la rigenerazione di Palazzo d’Avalos, già carcere, oggi punto di riferimento delle attività culturali sull’isola», sottolinea il sindaco di Procida, Dino Ambrosino.

«Si chiude un anno complesso e straordinario, nel quale abbiamo realizzato per intero il nostro programma culturale sperimentando pratiche che oggi fanno parlare di un vero e proprio modello Procida, grazie al quale la cultura genera sviluppo sociale ed economico», spiega il direttore di Procida 2022, Agostino Riitano.

Brescia e Bergamo, il programma dell'inaugurazione dal 20 al 22 gennaio 2023

VENERDÌ 20 GENNAIO

La cerimonia inaugurale dell’Anno della Cultura di Bergamo e Brescia si terrà, in contemporanea, al Teatro Donizetti di Bergamo e al Teatro Grande di Brescia, tra loro collegati. Sarà un’unica cerimonia con due palcoscenici da seguire in diretta televisiva.

SABATO 21 GENNAIO

Nelle piazze e nelle strade di Bergamo e Brescia si riverseranno migliaia di persone per assistere a una pluralità di eventi e appuntamenti con l’arte e lo spettacolo che trasformeranno i due centri cittadini in palcoscenici diffusi e a cielo aperto.

Al mattino e nella prima parte del pomeriggio il programma sarà il medesimo nelle due città. Alle 11 migliaia di bambini della scuola primaria canteranno l'inno scritto da autori bergamaschi e bresciani, dedicato a Bergamo Brescia Capitale Italiana sella Cultura. L’inno della Capitale sarà eseguito in contemporanea in piazza della Loggia a Brescia e in piazza Vittorio Veneto a Bergamo. Nel pomeriggio, dalle 16, la manifestazione si sposterà nel centro storico per la grande Sfilata dei 4 cortei. Quattro cortei caratterizzati dai colori del logo di Bergamo Brescia – ciascuno composto da migliaia di persone – sfileranno da 4 punti cardinali delle due città per convergere, rispettivamente, verso piazza della Loggia, a Brescia, e piazza Vittorio Veneto, a Bergamo. I cortei popolari saranno inoltre accompagnati da ballerini e bande musicali e si chiuderanno, una volta riuniti nelle due piazze, con l’esecuzione da parte dei musicisti dell’Inno d’Italia.

A seguire, le due manifestazioni divergeranno, per declinarsi in modo specifico per ciascuna città.

A Brescia, celebrazioni di piazza. All’insegna della comunità e della collettività, la seconda parte della giornata a Brescia sarà un evento «corale» e di piazza, in tutti i sensi.

Dalle 17.30 alle 19 in piazza della Loggia si terrà un gala-concerto con la partecipazione di alcuni tra i principali artisti della scena musicale bresciana. Con la conduzione di Ambra Angiolini, bresciana d’adozione, l’evento si svolgerà su un grande palco integrato scenograficamente alla “Loggia” che si affaccia sulla piazza. Si esibiranno importanti artisti bresciani quali Francesco Renga, Fausto Leali, Frah Quintale, ComaCose, Mr.Rain ed altri in via di definizione. Saranno presenti anche altri illustri cittadini bresciani, personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura.

La sera, a partire dalle ore 20, la festa insisterà anche su piazza Vittoria, trasformata in un’installazione monumentale di immagini, luci e musica a tema acquarium multimediale e coronata da uno spettacolo di danze aeree, fuochi d’artificio e video proiezioni diffuse. L’installazione sarà fruibile anche domenica 22 gennaio.

DOMENICA 22 GENNAIO

Per l’intera giornata Bergamo e Brescia apriranno le porte di tutti i luoghi della cultura. In via eccezionale teatri, musei, cinema, biblioteche, fondazioni e molti altri enti saranno visitabili al pubblico e ospiteranno mostre, convegni, esibizioni. Un momento di cultura diffusa e pervasiva che inaugurerà ufficialmente l’anno della Capitale Italiana della Cultura 2023.