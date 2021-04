«Un attentato indegno Ma non ci fermiamo»

«Se qualcuno voleva fermarci non c’è riuscito». Il direttore generale degli Spedali Civili, Massimo Lombardo, non nasconde la rabbia nè la determinazione a proseguire la campagna di vaccinazione senza paura. «Proseguiremo come da programma nonostante quanto accaduto - ha rimarcato -, che non posso che definire attentato. La reazione di tutti gli operatori è stata immediata e in pochissimi tempo abbiamo allestito un ulteriore spazio dedicato. Stiamo vaccinando a ritmi superiori al normale e per recuperare il ritardo e completare la giornata con i mille over 80 previsti, si è reso necessario l’intervento di altro personale sanitario. Grazie alla pazienza dei nostri nonni vaccineremo regolarmente, nessuno è stato mandato via, la gente ha capito ed è rimasta in paziente attesa». Sul caso anche Attilio Fontana, Governatore della Lombardia che tre settimane fa aveva visitato proprio il centro di via Morelli, ha affondato il colpo definendo l’assalto come un «attacco ignobile». (...)

