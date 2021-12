Un «bianco» Natale Ma c’è la quarantena per 8.000 bresciani

Sarà un Natale in bianco per Lombardia e Brescia, malgrado i dati epidemiologici continuino a confermare la crescita della quarta ondata sotto la spinta della variante Omicron e 7.177 mila bresciani siano in isolamento domiciliare perchè positivi (destinati ad arrivare a 8 mila già nelle prossime ore). Così dati del monitoraggio settimanale confermano, anche per la prossima settimana, la zona bianca. L’annuncio del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana è stato fatto commentando da un lato i dati del monitoraggio settimanale e dall'altro l'esito della Conferenza Stato-Regioni con oggetto il nuovo Decreto Legge contenente Misure Covid-19. «Come ho già sottolineato più volte - ha rimarcato il presidente Fontana - l'uso della mascherina all'aperto, che per me rimane fondamentale in occasioni di rischio come gli assembramenti, è già stata resa obbligatoria con ordinanza da molti sindaci. Devo inoltre constatare che molti lombardi non hanno mai smesso di usarla». (...)

