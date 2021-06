Un milione per favorire una vera parità di genere

La firma sui documenti per istituire il nuovo fondo «Pierina e Girolamo Zani» da un milione di euro è stata apposta ieri nella sede della Fondazione della Comunità bresciana. Patrizia Ondelli, moglie dell’imprenditore bresciano Paolo Zani, mancato nel 2018, e le sorelle di quest'ultimo Luisa e Anna, lo hanno creato per favorire progetti che rafforzino la parità di genere nell’imprenditoria, nell’educazione, nella scienza e nella ricerca, ma anche nelle politiche pubbliche. Una decisione che idealmente continua e amplia l’attività all’origine della Fondazione Paolo e Caterina Zani attiva nell’ambito artistico e culturale all’interno della Casa Museo Zani in via Fantasina, a Cellatica. «Ci sembrava importante rendere omaggio al lavoro dei nostri genitori, in particolare a quello svolto da nostra madre, casalinga e amministratrice delle finanze delle attività, pilastro portante dell’avventura imprenditoriale di nostro padre» spiegano le sorelle Zani. (...)

