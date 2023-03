"Un tuffo nell'acqua", per ripercorrere l'evento targato Bresciaoggi

La crisi idrica, la desertificazione, la siccità: dramma attuali caratterizzato da una carenza d'acqua preoccupante, che sta diventando un problema di natura mondiale, dove le acque dolci disponibili sono solo l'1% del totale dell'acqua presente sulla Terra e dove l'emergenza si è prepotentemente affacciata anche in contesti dove la mancanza d'acqua non era (quasi) mai stata sperimentata.

I macroscenari, ma anche le ricadute sul territorio dell'«emergenza acqua» sono stati i protagonisti di «Un tuffo nell’ acqua - Clima, crisi idrica, territorio: Brescia oltre la siccità», l'evento organizzato da Bresciaoggi in occasione della Giornata mondiale dell'acqua, celebrata mercoledì. Negli spazi di Camozzi Digital, in via Eritrea, si sono confrontati esperti del settore, rappresentanti di associazioni come Coldiretti, Acque Bresciane e Anbi, studiosi dell'Università di Brescia, gestori di impianti sportivi (l'ex campione mondiale di nuoto Giorgio Lamberti) fino al neo assessore regionale all'Ambiente e Clima, Giorgio Maione. Tutti nello stesso spazio per trattare un tema che necessita di un approccio multidisciplinare, per soluzioni che chiamano in causa la scienza e le istituzioni, ma anche i singoli cittadini.

